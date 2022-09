TikTok rende disponibile il tasto Non mi piace

Ora gli utenti di TikTok hanno un modo per mostrare la propria disapprovazione quando incappano in un commento fuori posto o che proprio non gli piace. Dopo averlo provato per qualche mese, l’azienda sta infatti lanciando il tasto Non Mi Piace a livello globale.

Così, come già accade in altri social network, adesso è possibile toccare il pulsante contrassegnato da un pollice verso per esprimere il proprio dispiacere o, nel caso fosse già stato schiacciato in precedenza, per annullare l’azione qualora si avesse avuto un ripensamento.

Questo nuovo pulsante è disponibile per tutti e si può usare nei commenti dei video pubblicati su TikTok da ogni parte del mondo. L’azienda lo vede anche come un modo facilmente accessibile per fare una segnalazione: il reparto di moderazione infatti terrà conto di questa nuova funzione e, nel caso dovesse rilevare un incremento esponenziale di Non Mi Piace in un determinato video andranno a verificare se quel commento non sta rispettando le linee guida della piattaforma, come nei casi di incitamento all’odio, oppure spam e trolling.

Questo nuovo tasto allo stesso tempo dovrebbe promuovere un uso più maturo dei commenti.

Per chi se lo stesse chiedendo: sì, TikTok è consapevole del potenziale abuso che le persone potrebbero fare di questa funzione, motivo per cui non verranno mostrati pubblicamente il numero di Non Mi Piace (anche se al momento non è stato specificato se attuerà qualche tipo di punizione verso chi usa impropriamente il nuovo pulsante).

Ad ogni modo questo non è l’unico strumento di moderazione disponibile su TikTok, ma in questo senso dovrebbe comunque dare una grossa mano, tanto più che la società starebbe faticando a far rispettare le proprie politiche. Si dice infatti che abbia ancora problemi a tenere a bada la circolazione di disinformazione, ad esempio, perciò anche se questa non sarà una soluzione infallibile, l’obiettivo è rendere quantomeno più efficaci e repentine le moderazioni future.

Intanto negli Stati Uniti c’è chi vuole indagare sui possibili rischi di TikTok per la salute mentale dei giovani; da marzo la lunghezza massima dei video è stata estesa fino a 10 minuti.