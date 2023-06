iOS 17 presentato alla WWDC23 con Stand-By, Check In, Live Stickers

Protagonista del keynote di apertura della WWDC23 anche iOS 17, che adesso è ufficiale. Tra le novità spiccano le schede dei contatti ridisegnate e la segreteria telefonica in tempo reale. Non solo. Ecco tutte le novità presentate da Apple.

Anzitutto i contatti. La rubrica dei contatti si aggiorna con una nuova funzione chiamata Contact Posters, che trasforma il modo di visualizzare le foto di un contatto a schermo interno quando si chiama. Ed infatti, sarò possibile personalizzare il modo in cui l’utente appare, scegliendo tra effetti per foto o Memoji, potendo optare per stili e colori di fonti differenti. Peraltro, questi Poster saranno disponibili anche per app di terze parti grazie a CallKit.

È, inoltre, presente una nuova funzione di trascrizione in tempo reale per i messaggi vocali che vengono lasciati in segreteria. Fortunatamente, però, non appariranno come Live Voicemail le chiamate spam.

FaceTime

iOS 17 porterà su Face Rime le Reaction e i messaggio audio e video. Non solo, FaceTime arriva su tvOS, mentre l’iPhone fungerà da webcam wireless. Inoltre, con iOS 17 FaceTime supporterà i messaggi vocali e video: sarà possibile lasciare questi messaggi a chiunque non risponda alla chiamata.

Messaggi iOS 17

Altra importante novità riguarda il look dell’app Messaggi. Non solo, ci saranno nuovi adesivi per le emoji, oltre alla possibilità di creare Live Stickers, ossia adesivi animati, partendo dalle proprio foto. In pratica si riuscirà a creare adesivi da foto reali, staccando il soggetto prescelto dallo sfondo.

Tra le altre funzioni Messaggi su iOS 17 proporrà anche la funzione Check In, che consentirà a chiunque di avvisare amici e familiari automaticamente quando si arriva a destinazione.

AirDrop

Altra novità riguarda AirDrop, che ottiene un aggiornamento per inviare informazioni di contatto. Una nuova funzione chiamata “NameDrop” invierà i propri indirizzi email e numeri di telefono selezionati (oltre al proprio poster) semplicemente avvicinando due iPhone l’uno all’altro. Le foto possono essere condivise allo stesso modo, e se il file è di grandi dimensioni, è ora possibile spostarsi fuori dalla portata dell’iPhone che invia, mentre il download continua.

Novità tastiera iOS 17

iOS 17 porta con sé una serie di novità anche per la tastiera, con miglioramenti alla correzione automatica che adesso si basa su un nuovo modello linguistico e offre una scorciatoia più semplice per ripristinare la parola originale se necessario. Anche la funzione di dettatura utilizza un nuovo modello di intelligenza artificiale-

Journal

Un’altra novità è l’app Journal, che suggerisce automaticamente le foto importanti da immortalare in una sorta di diario. Le voci nel diario possono includere, oltre che le foto, anche le attività. L’app è anche crittografata end-to-end per garantire maggiore sicurezza.

Modalità StandBy

Apple trasforma iPhone in uno smart display, introducendo la modalità StandBy. Durante la notte, quando è in ricarica, l’iPhone può mostrare informazioni da attività in tempo reale, widget e smart stack, e si attiva automaticamente quando il telefono è in modalità orizzontale durante la ricarica. Questa caratteristica sarà disponibile su iPhone con display always e non: sui primi sarà sempre visibile, mentre sui secondi bisognerà toccare lo schermo per attivarla.

Novità Siri

Apple permette adesso di richiarente Siri omettendo “hey” da “Hey Siri” e riconoscendo i comandi in rapida successione.

Disponibilità e compatibilità iOS 17

La versione beta di iOS 17 è già disponibile all’indirizzo developer.apple.com. La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo su beta.apple.com.

iOS 17 sarà compatibile con iPhone Xs e successivi modelli.