iPadOS 17 a tutta Salute e Lockscreen

Il nuovo iPadOS 17 porta l’utente ancora più in alto con nuovi livelli di personalizzazione a partire dalla Schermata di Blocco, che ora come quella di iOS 16 si può personalizzare con sfondi interattivi e widget.

Ne parla Craig Federighi durante la WWDC 2023 dove, impugnando un iPad in orizzontale, mostra quanto è facile aggiungere diversi widget in colonna sul lato sinistro dello schermo e poter così marcare facilmente un promemoria, oppure far partire la musica o accendere le luci di casa senza neppure sbloccare il tablet.

Sulla Schermata di Blocco ci finiscono pure le Live Activity, utili per tenere traccia dell’organizzazione di un viaggio, dell’attività sportiva in corso, oppure di un timer.

App Salute

Altra grande novità di questo aggiornamento riguarda il lancio dell’app Salute, che dopo letteralmente “anni” arriva anche sul tablet (Apple la annunciò proprio alla WWDC del 2014). Averla qui significa poter accedere a un maggior quantitativo di dettagli tutti in una volta proprio perché lo schermo più grande lo consente. E così è come avere in mano la cartella clinica personale, con tutti i dettagli raccolti in questi 9 anni da iPhone prima e Apple Watch poi, con tanto di mappe interattive per andare a fondo nell’analisi dei dati.

Lavorare coi PDF

Con questa nuova versione del sistema operativo di iPad si può fare ancora di più anche coi PDF, perché ora vengono identificati i campi di testo all’interno di un documento in modo da poterli compilare con estrema facilità sia con la tastiera che con la penna, utile per aggiungere una firma (nuova o già salvata) nell’apposito spazio. I PDF finiscono dentro Note in modo da poter annotare e lavorarci sopra con facilità, magari anche collaborandoci in tempo reale insieme ad altre persone.

Tutte le novità dalla WWDC 2023 in questa sezione del nostro sito.