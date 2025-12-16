In iOS 26.3 facile passare dati a iOS ad Android e notifiche su dispositivi non Apple

La prima beta di iOS 26.3 è fresca di rilascio (ai soli sviluppatori per ora) e poco è stato ancora esplorato di quel che porterà agli utenti, ma un paio di novità sono già emerse e tutte e due rispondono alle richieste dell’Europa che con il suo DMA richiede che Apple abbatta le barriere erette per mantere i clienti dentro all’ecosistema.

Trasferimento diretto da iPhone ad Android

La prima novità è quella cui avevamo fatto cenno nei giorni scorsi: il passaggio rapido e trasparente dei dati da iPhone ad Android.

La funzione era stata anticipata da Google e poi confermata dall’Ue. Ma ora da Apple sappiamo come funzionerà. Sarò necessario affiancare i due dispositivi e sfruttando Wi-Fi e Bluetooth, con avvio tramite QR code o codice di sessione. È possibile spostare foto, messaggi, note, app, password, numero di telefono e altri dati di base. Restano esclusi i dati Salute, i dispositivi Bluetooth associati e i contenuti protetti.

La funzione, come abbiamo scritto, nasce da una collaborazione tra Apple e Google ed è stata progettata per rispettare il Digital Markets Act. Ma non è limitata all’Unione Europea visto che è già presente nella beta globale di iOS 26.3.

Notifiche verso dispositivi di terze parti

La seconda novità, preannunciata pur questa, riguarda l’inoltro delle notifiche dell’iPhone a dispositivi non Apple. In iOS 26.3 compare una nuova sezione nelle impostazioni che consente di scegliere un accessorio di terze parti a cui inoltrare le notifiche e di decidere quali app possono farlo.

Fino a oggi l’accesso completo alle notifiche era riservato ai prodotti Apple, in particolare ad Apple Watch. Con questa modifica Apple apre una funzione considerata essenziale dal Digital Markets Act, che impone ai cosiddetti gatekeeper di non riservare caratteristiche chiave del sistema operativo ai propri dispositivi.

L’implementazione è volutamente limitata. L’inoltro funziona con un solo dispositivo alla volta e, quando è attivo, Apple Watch viene escluso. Durante la configurazione l’utente viene informato che il contenuto completo delle notifiche verrà condiviso.

Il contesto

Come detto, per ora, non sono emerse altre novità rilevanti. Nessun cambiamento visivo, nessuna nuova funzione di uso quotidiano. Non è però detto che iOS 26.3 si presenta quindi come una release di adeguamento normativo, pensata per ridurre le barriere tra ecosistemi senza rinunciare al controllo dell’esperienza.

Altre funzioni potrebbero infatti emergere con le prossime beta. Certo non ci sarà nulla di clamoroso. Per i fuochi artificiali sarà necessario attende iOS 26.4 o, forse, 26.5 attesi per la primavera che portaranno con loro l’implementazione della Siri con Ai e tutto quello che sarebbe dovuto arrivare alla fine del 2024.