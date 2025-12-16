Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Curiosità Tech » Netflix, ecco i codici segreti per sbloccare i migliori film di Natale (gratis)
Curiosità Tech

Netflix, ecco i codici segreti per sbloccare i migliori film di Natale (gratis)

Di Francesca Testa
netflix codici segreti film natale
I codici segreti per guardare i film di Natale gratis su Netflix - Macitynet.it

E’ il momento di rilassarsi sul divano di casa con un Christmas movie, grazie a questo trucco sarà possibile guardare moltissimi film

Con l’arrivo delle feste in molti amano staccare la spina e godersi un po’ di relax a casa, magari con una maratona di film di Natale. Grazie al trucco dei codici segreti su Netflix farlo sarà semplicissimo, un segreto per poter visionare i più bei lungometraggi di sempre o comunque quelli che più rispecchiano i propri gusti.

Un sistema per poter accedere in modo facile e veloce ai film di Natale, senza perdere tempo e iniziando a godersi subito la “visione”.

Come vedere i film di Natale su Netflix, il segreto dei codici

Grazie a questi codici, un trucco che sono in pochissimi a conoscere, si potranno vedere su Netflix solo i film di Natale in modo facile e veloce, senza costi aggiuntivi. Un sistema per evitare di scorrere tra migliaia di contenuti e raggiungere subito quelli che si desiderano.

codici netflix
Quali sono i codici per vedere i film di Natale su Netflix – Macitynet.it

La nota piattaforma streaming, infatti, ha davvero moltissimi contenuti, anche natalizi e per questo il rischio è di perdere un’infinità di tempo per selezionare il film che più piace o che si stava cercando. Grazie al trucco dei codici si potrà accedere direttamente alla selezione che si desidera.

E’ noto come Netflix abbia una suddivisione molto specifica in base alle categorie e, la stessa cosa, avviene per i contenuti natalizi. Se si inserisce il codice corretto, si apriranno direttamente gli scaffali più indicati, senza perdersi nell’immensa libreria della piattaforma streaming. Ma come funziona questo trucco dei codici? E’ molto semplice, basterà aggiungere il codice nella barra degli strumenti dopo tutto il link.

In questo modo si aprirà direttamente la pagina che si stava cercando, a seconda del genere o della fascia d’età. Altrimenti, qualora si stia utilizzando una Smart Tv, sarà possibile raggiungere una determinata selezione, inserendo il codice direttamente nella sezione “cerca”, così da raggiungere la pagina desiderata.

Ma quali sono i codici da inserire su Netflix per vedere i film di Natale? Di seguito l’elenco completo  seconda del genere.

  • Film romantici di Natale che ti faranno stare bene – 1415060
  • Film romantici e commedie natalizie – 1475072
  • Film comici di Natale – 1474015
  • Film romantici di Natale – 1394527
  • Film di Natale – 1393372
  • Film di Natale per famiglie – 81622297
  • Film di Natale per bambini e famiglie – 1474017
  • Preferiti delle feste – 107985
  • Film comici natalizi per famiglie – 1393373
  • Voglia di una colonna sonora festiva – 81946029
  • Inizia le tue vacanze qui – 81946034
  • Stagione festiva – 2300352
  • Voglia di romanticismo natalizio – 81946036
  • Divertimento festivo in famiglia – 81351538
  • Divertimento festivo – 393181
  • Film di Natale che ti fanno stare bene – 1418977
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE PER I TUOI REGALI DI NATALE

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
In iOS 26.3 facile passare dati a iOS ad Android e notifiche su dispositivi non Apple
Articolo successivo
Telegram ora con supporto Passkey, migliora e semplifica la sicurezza

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.