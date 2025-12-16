Netflix, ecco i codici segreti per sbloccare i migliori film di Natale (gratis)

E’ il momento di rilassarsi sul divano di casa con un Christmas movie, grazie a questo trucco sarà possibile guardare moltissimi film

Con l’arrivo delle feste in molti amano staccare la spina e godersi un po’ di relax a casa, magari con una maratona di film di Natale. Grazie al trucco dei codici segreti su Netflix farlo sarà semplicissimo, un segreto per poter visionare i più bei lungometraggi di sempre o comunque quelli che più rispecchiano i propri gusti.

Un sistema per poter accedere in modo facile e veloce ai film di Natale, senza perdere tempo e iniziando a godersi subito la “visione”.

Come vedere i film di Natale su Netflix, il segreto dei codici

Grazie a questi codici, un trucco che sono in pochissimi a conoscere, si potranno vedere su Netflix solo i film di Natale in modo facile e veloce, senza costi aggiuntivi. Un sistema per evitare di scorrere tra migliaia di contenuti e raggiungere subito quelli che si desiderano.

La nota piattaforma streaming, infatti, ha davvero moltissimi contenuti, anche natalizi e per questo il rischio è di perdere un’infinità di tempo per selezionare il film che più piace o che si stava cercando. Grazie al trucco dei codici si potrà accedere direttamente alla selezione che si desidera.

E’ noto come Netflix abbia una suddivisione molto specifica in base alle categorie e, la stessa cosa, avviene per i contenuti natalizi. Se si inserisce il codice corretto, si apriranno direttamente gli scaffali più indicati, senza perdersi nell’immensa libreria della piattaforma streaming. Ma come funziona questo trucco dei codici? E’ molto semplice, basterà aggiungere il codice nella barra degli strumenti dopo tutto il link.

In questo modo si aprirà direttamente la pagina che si stava cercando, a seconda del genere o della fascia d’età. Altrimenti, qualora si stia utilizzando una Smart Tv, sarà possibile raggiungere una determinata selezione, inserendo il codice direttamente nella sezione “cerca”, così da raggiungere la pagina desiderata.

Ma quali sono i codici da inserire su Netflix per vedere i film di Natale? Di seguito l’elenco completo seconda del genere.