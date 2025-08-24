Con iOS 26 costerà meno ricaricare gli iPhone 16 a 25W

Con iOS 26 Apple apre finalmente la porta al nuovo standard Qi 2.2, permettendo agli iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max di raggiungere i 25W di ricarica wireless anche con accessori di terze parti certificati. La notizia la si ricava dal comunicato con cui Belkin ha annunciato la gamma UltraCharge certificata Qi2 25W.

Nel comunicato ufficiale l’azienda americana, uno dei partner più stretti di Apple nel campo degli accessori, parla infatti esplicitamente di iPhone come dispositivi compatibili e inica gli iPhone 16 quale parametro per sottolineare la velocità di ricarica di caricabatterie.

La svolta di Apple verso Qi 2.2

La novità, per quanto preannunciata, è importante. Fino a oggi i 25W di potenza che riducono di una decina di minuti il tempo nel corso del quale la ricarica di un iPhone va dallo 0 al 50% in 30 minuti, era riservata esclusivamente al caricatore MagSafe Apple. Con l’aggiornamento a iOS 26 in arrivo in autunno, si allargano le possibilità, anticipando quello che diventerà un passaggio cruciale con l’arrivo di iPhone 17.

Negli scorsi mesi erano già emersi segnali importanti, come la registrazione presso l’ente NCC di Taiwan di due nuovi caricabatterie MagSafe compatibili con Qi 2.2.

Dell’adesione piena di Apple al nuovo standard aveva parlato anche il Wireless Power Consortium, che indicava la Mela (e le piattaforme Android) come parte nell’ecosistema Qi2 25W.

La svolta ha un aspetti economici e uno che potremmo definire strategico.

Da una parte con Apple che libera la ricarica rapida wireless fuori dall’interno del recinto dei suoi accessori non si sarà più costretti a spendere cifre importanti per avere un caricabatterie originale Apple, l’unico appunto, fino ad oggi in grado di ricaricare a 25W. Le terze parti, come già succede con i MagSafe da 15W, vendono i loro prodotti a prezzi molto più bassi dei MagSafe originali, pur funzionando allo stesso modo.

Dall’altra parte con l’apertura a Qi 2.2, ribattezzato ufficialmente Qi2 25W, abbiamo una convergenza tra Cupertino e il mondo Android su un protocollo di ricarica wireless standardizzato.

Belkin in prima linea con i caricabatterie UltraCharge

Intanto tra i primi ad approfittare del nuovo scenario, come accennato, c’è Belkin di cui abbiamo detto un paio di giorni fa. L’azienda ha annunciato UltraCharge Pro 3-in-1 (119,99 euro), con dock raffinato e regolabile che è già disponibile su Amazon; UltraCharge pieghevole 3-in-1 (89,99 euro), pensato per viaggiatori e professionisti; e UltraCharge pieghevole 2-in-1 (59,99 euro), compatto e versatile.

Ma il Wireless Power Consortium ha già fatto sapere che un significativo numero di dispositivi tra smartphone, ricevitori e trasmettitori hanno già completato i test di certificazione Qi2 25W, tra questi quelli di Anker, Baseus, Ugreen e Aukey, mentre diverse centinaia sono in attesa, cosa che darà vita al rapido lancio di caricabatterie e powerbank compatibili con il nuovo standard.

Un futuro che guarda ai 50W

Il passaggio a Qi 2.2 apre scenari interessanti non solo per la soglia dei 25W, ma anche per gli sviluppi futuri. Le certificazioni ottenute a Taiwan hanno infatti lasciato trapelare la possibilità di accessori capaci di spingersi fino a 50W.

Appare quindi del tutto possibile che Apple, come ha fatto in passato, approfitti dell’apertura ai 25W della gamma iPhone per presentare con iPhone 17 non solo la stessa opzione ma anche di introdurre caricabatterie proprietari con questa potenza.

In pratica Apple potrebbe introdurre un MagSafe 3 anticipando, come fatto lo scorso anno con MagSafe 2, una futura implementazione che è nei piani del Wireless Power Consortium ma ancora di là da venire.

Dispositivi compatibili con la ricarica a 25W

In attesa di sviluppi e ufficialità anche a parte di Apple, ad oggi possiamo dire che la ricarica wireless a 25W con Qi 2.2 sarà disponibile su tutti i modelli di iPhone 16 — quindi iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max — a partire da iOS 26. Resta escluso il solo iPhone 16e, che continuerà a fermarsi a velocità inferiori. In prospettiva, l’intera gamma iPhone 17 in arrivo in autunno supporterà nativamente la nuova tecnologia.

Non saranno invece compatibili gli iPhone 15 e più vecchi che a meno di sorprese ad oggi non prevedibili, non hanno la predisposizione per il Qi 2.2.

Nel mondo Android i primi modelli già certificati includono HMD Skyline i nuovi Google Pixel 10 (che introduce una gamma di accessori simili per concezione al MagSafe con tanto di magnete), e anche i Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 che risultano “Qi2 Ready” e potranno raggiungere i 25W utilizzando custodie magnetiche compatibili.