iOS 26, tutte le novità spiegate una per una

Ogni anno iOS si rinnova, ma con la versione 26 siamo di fronte a qualcosa di più radicale: un sistema operativo che cambia aspetto, introduce nuovi meccanismi intelligenti e ridefinisce il modo in cui l’iPhone si relaziona con le app e con l’utente.

In questa guida tecnica in forma di FAQ raccogliamo tutte le principali novità di iOS 26, organizzate per tema e aggiornate alle fonti ufficiali Apple, alle beta pubbliche e alle analisi più autorevoli.

Che cos’è iOS 26?

iOS è il sistema operativo sviluppato da Apple per iPhone. Costruito su una base Unix derivata da macOS, gestisce interfaccia, app, sicurezza, comunicazioni, multimedialità e aggiornamenti OTA. Con iOS 26, lanciato alla WWDC 25, Apple introduce una delle sue revisioni più profonde a livello visivo e funzionale, abbinando un nuovo linguaggio grafico denominato Liquid Glass e una maggiore integrazione dell’intelligenza artificiale on-device.

Vale la pena chiarire che iOS 26 non è un salto di otto versioni rispetto a iOS 18, installato oggi sulla maggior parte dei dispositivi, ma un cambio di nomenclatura pensato per allineare i nomi di tutti i sistemi operativi Apple al calendario annuale: iOS 26 copre quindi il ciclo 2025–2026.

Che cos’è Liquid Glass?

Liquid Glass è il nuovo linguaggio visivo che ridefinisce l’interfaccia di iOS 26. Non si tratta di un semplice restyling, ma di un sistema grafico che simula la trasparenza e la rifrazione del vetro reale, reagendo in tempo reale al contenuto mostrato a schermo e all’ambiente visivo circostante.

L’effetto è presente ovunque: icone, pulsanti, widget, menu, dock, sfondi e schermata di blocco. Ogni elemento si comporta come un materiale che riflette luci e colori a seconda del contesto. Apple lo definisce il primo passo di un’evoluzione decennale del design di iOS.

La transizione non è solo estetica: menu galleggianti, barre di navigazione a scomparsa e organizzazione delle schermate suggeriscono un’interazione più focalizzata sui contenuti. L’obiettivo dichiarato è alleggerire l’interfaccia, spostando il focus su ciò che conta davvero per l’utente.

Apple ha esteso Liquid Glass a tutti i suoi sistemi operativi – iPadOS, macOS, watchOS, visionOS – e ha messo a disposizione degli sviluppatori nuove API per integrare anche le app di terze parti, garantendo coerenza visiva nell’intero ecosistema.

Tuttavia, non mancano le critiche. Alcuni utenti e sviluppatori hanno segnalato problemi di leggibilità in certe condizioni di luce, lag sporadici su modelli meno recenti e una certa discontinuità grafica nelle prime beta tra app aggiornate e app che ancora usano componenti visivi “classici”. Il design così marcato, pur innovativo, non ha convinto tutti, e ha aperto un dibattito sull’usabilità rispetto alla pura estetica.

Apple sembra avere raccolto alcune delle critiche e in versioni successive delle beta per sviluppatori ha iniziato a offrire maggior possibilità di controllo sull’apparenza della interfaccia riducendo parallelamente l’intensità di alcuni effetti.

Quali sono le principali novità di iOS 26?

Al di là dell’impatto visivo, iOS 26 introduce una serie di modifiche strutturali che incidono sul modo in cui si usa l’iPhone ogni giorno. Dalla semplificazione dei menu all’integrazione dell’AI in scorciatoie e app di sistema, passando per novità nella schermata di blocco, nella fotocamera e nei controlli parentali. Di seguito, una panoramica delle principali novità operative.

Traduzione in tempo reale in Telefono, FaceTime e Messaggi

iOS 26 introduce la traduzione simultanea di voce e testo, integrata direttamente nelle chiamate e nei messaggi. La funzione sfrutta modelli on-device per garantire la privacy, e consente conversazioni bilingue senza app esterne. Funziona anche con interlocutori che non usano iPhone, ma richiede hardware compatibile e Apple Intelligence abilitata.

Schermata di blocco adattiva con sfondi 3D e widget intelligenti

La lock screen si rinnova con una gestione intelligente dell’orologio, che si adatta automaticamente al soggetto dell’immagine, spostandosi per non coprirlo. Gli sfondi possono ora essere trasformati in scene spaziali con effetto parallasse tridimensionale, generati a partire da semplici foto 2D e reattivi al movimento del dispositivo, creando un’impressione di profondità in tempo reale.

In parallelo, Apple introduce widget più dinamici e informativi, che possono aggiornarsi in base al contesto e all’ora del giorno. Grazie a Apple Intelligence, alcuni widget sono anche proattivi, suggerendo scorciatoie o contenuti utili direttamente dalla schermata di blocco, senza necessità di sblocco.







App Fotocamera semplificata e nuova Libreria in Foto

In Fotocamera il layout è stato semplificato con una nuova barra inferiore a due sole opzioni principali (Foto e Video), mentre le altre modalità rimangono accessibili tramite swipe. I controlli avanzati sono stati spostati in menu contestuali pop-up, più puliti e facili da usare. Arrivano anche funzioni inedite: lo scatto remoto con AirPods e l’avviso se la lente è sporca.

Autonomia migliorata con la nuova modalità adattiva

iOS 26 introduce Adaptive Power Mode, che monitora l’uso del dispositivo e regola in modo intelligente prestazioni, luminosità e aggiornamenti in background. Diversamente dalla modalità a basso consumo, si attiva in modo fluido senza blocchi evidenti e può restare attiva in modo continuo.

Shortcuts potenziati da Apple Intelligence

L’app Comandi Rapidi ora può sfruttare i modelli di Apple Intelligence per azioni intelligenti come riassunti, generazione di immagini e risposta a domande. Le scorciatoie possono essere abbinate a prompt personalizzati o modelli on-device/cloud/ChatGPT, per automazioni più evolute.

Nuova app Games per raccogliere, gestire e condividere giochi

iOS 26 include una nuova app nativa dedicata al gaming. Permette di consultare la propria libreria giochi, scoprire novità, visualizzare punteggi condivisi e sfidare amici anche nei titoli single player, trasformando ogni gioco in un’esperienza più social e organizzata.

Nuove funzioni del Telefono: meno spam, più controllo

Con iOS 26, l’app Telefono guadagna strumenti pensati per ridurre le interruzioni indesiderate e migliorare la gestione delle chiamate. Il nuovo Call Screening consente di filtrare le chiamate in arrivo da numeri sconosciuti, chiedendo all’interlocutore di identificarsi prima di disturbare. In parallelo, la funzione Hold Assist permette all’iPhone di restare in attesa al posto dell’utente, notificando solo quando un operatore è disponibile. Queste funzioni potrebbero arrivare per l’Italiano in una fase successiva.

Novità in Musica: AutoMix, traduzione e pronuncia dei testi

Apple Music integra AutoMix, che gestisce i passaggi tra brani in stile DJ. Arrivano anche traduzioni sincronizzate dei testi e la nuova pronuncia guidata, utile per imparare a cantare in lingue straniere. La grafica delle copertine si adatta alla lock screen con animazioni fluide.

Controllo parentale potenziato con approvazioni granulari

I genitori possono ora approvare richieste per singoli contatti in Messaggi o singole app in App Store, anche se superano le restrizioni d’età. La sfocatura automatica dei contenuti sensibili in FaceTime e negli album condivisi aumenta la sicurezza dei minori.

Accessibilità: Braille Access e Accessibility Reader

Braille Access trasforma iPhone in un terminale braille completo, anche offline. Accessibility Reader è un nuovo strumento di lettura universale con personalizzazione tipografica e cromatica, attivabile ovunque tramite la lente d’ingrandimento. Entrambe le funzioni sono pensate per l’uso professionale e l’autonomia di utenti con disabilità visive.

Quali sono le novità di Apple Intelligence?

Apple Intelligence è il sistema di AI generativa di Apple, progettato per funzionare in locale o su cloud privato. Le novità principali in iOS 26 includono:

Traduzione istantanea durante le chiamate e nei messaggi

durante le chiamate e nei messaggi Visual Intelligence con domande sul contenuto visibile, anche da screenshot

con domande sul contenuto visibile, anche da screenshot Genmoji e Image Playground con creazione combinata di emoji, adesivi e stili personalizzati

e con creazione combinata di emoji, adesivi e stili personalizzati Riassunto degli ordini da email e tracciamenti in Wallet (per ora non disponibile in Italia)

da email e in Wallet (per ora non disponibile in Italia) Shortcuts intelligenti con AI per generare contenuti, risposte, riassunti e immagini

con AI per generare contenuti, risposte, riassunti e immagini Supporto sviluppatori tramite Foundation Models on-device

Nelle nuove funzioni di Visual Intelligence, entra in gioco ChatGPT, che può essere interpellato direttamente per spiegare contenuti visivi o generare immagini in stili diversi all’interno di Image Playground.

Quali novità porta a CarPlay?

Con iOS 26, CarPlay riceve uno dei suoi aggiornamenti più significativi. L’interfaccia è stata rivista per offrire una visualizzazione più compatta e intelligente delle notifiche, come le chiamate in arrivo, che ora non oscurano la navigazione o i controlli multimediali.

Nei messaggi è possibile rispondere con Tapback, visualizzare conversazioni fissate e ricevere suggerimenti contestuali, grazie all’integrazione con Apple Intelligence. I nuovi widget dinamici e le Live Activities permettono di monitorare in tempo reale informazioni utili alla guida, come il meteo, il traffico o il progresso di una consegna.

Su veicoli compatibili, tutte queste novità si estendono anche a CarPlay Ultra, per un’esperienza coesa su più display all’interno dell’auto.

Quali telefoni sono compatibili con iOS 26?

iOS 26 è disponibile per iPhone 11 e successivi. Restano esclusi iPhone XR, XS e XS Max. Tuttavia, non tutti i modelli supportano tutte le funzionalità:

Le funzioni Apple Intelligence più avanzate richiedono almeno un iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max o uno degli ultimi iPhone 16

richiedono almeno un o uno degli ultimi Le funzioni AI basate su modelli on-device e Private Cloud Compute sono compatibili solo con chip A17 Pro e superiori

È possibile provare iOS 26 in anteprima?

Sì. Apple ha rilasciato la beta pubblica di iOS 26 il 24 luglio 2025. È possibile iscriversi gratuitamente al programma Apple Beta Software. Le versioni per sviluppatori sono disponibili dal 9 giugno. Le versioni beta potrebbero contenere bug: è consigliabile installarle solo su dispositivi secondari.

Quando sarà disponibile iOS 26?

Il rilascio ufficiale di iOS 26 è previsto per settembre 2025, in concomitanza con il lancio della gamma iPhone 17. Seguirà la tradizionale presentazione autunnale, presumibilmente intorno alla metà del mese.