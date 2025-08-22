Belkin presenta tre caricatori Qi2 25W Ultracharge pronti per iOS 26

Qi2 25W è l’ultima evoluzione dello standard di ricarica wireless Qi figlio della specifica Qi 2.2, sviluppato dal Wireless Power Consortium. Fornisce velocità di ricarica più rapide – appunto fino a 25 W, una maggiore efficienza energetica e una compatibilità migliorata per una più ampia gamma di dispositivi e marchi. Lo standard apre il campo a una nuova era di accessori wireless che offrono una più alta potenza senza dover utilizzare cavi.

I nuovi prodotti Belkin certificati Qi2 25W sono pensati per soddisfare queste esigenze, offrendo prestazioni a prova di futuro per i più recenti smartphone compatibili con la ricarica wireless più rapida: tra questi abbiamo Google Pixel 10 Pro XL e, da settembre 2025, iPhone 16 e 17 con iOS 26: In base a test interni di Belkin la tecnologia Qi2 25W permette di ricaricare un iPhone 16 (con iOS 26 o successivi) dallo 0 al 50% in 25 minuti.

Le tre nuove soluzioni di ricarica wireless certificate Qi2 25W, espandono ulteriormente il portfolio Belkin di prodotti per la ricarica dei dispositivi mobili.

Tutti e tre i prodotti UltraCharge sono stati progettati rigorosamente da Belkin con la massima attenzione verso sicurezza, prestazioni e design. Grazie al supporto della ricarica wireless da 25 W, la gamma UltraCharge offre velocità di ricarica fino a 5 volte più rapide rispetto a quelle dei caricabatterie Qi standard. Ogni prodotto integra la nuova tecnologia di raffreddamento ChillBoost sviluppata da Belkin, che regola la temperatura del dispositivo per fornire una ricarica ad alta velocità sicura.

I caricabatterie sono stati sottoposti alla rigorosa procedura di collaudo SmartProtect di Belkin, che include controlli di qualità per garantire sicurezza e affidabilità. La collezione UltraCharge è realizzata con l‘85% di plastica riciclata e venduta in confezioni totalmente prive di plastica, in linea con l’impegno di Belkin nel ridurre gli sprechi e costruire prodotti in modo più responsabile.

Vediamo i 3 nuovi modelli:

E’ il più veloce e più avanzato della gamma UltraCharge, il dock UltraCharge Pro è progettato per gli utenti alla ricerca di accessori ad alte prestazioni e con un design raffinato e ordinato. Indipendentemente da dove lo si posiziona, su un comodino, una scrivania o un ripiano, UltraCharge Pro riduce gli ingombri su superficie dei dei dispositivi mantenendoli sempre carichi, protetti e pronti per l’uso. Interessante la possibilità di orientare il dispositivo e di caricare anche quelli senza magsafe in orizzontale.

Caratteristiche:

Ricarica un iPhone dallo 0 al 50% in soli 25 minuti e un Apple Watch dallo 0 all’80% in 30 minuti

Ricarica tre dispositivi nello stesso istante: iPhone, Apple Watch ed AirPods

Angolo di visualizzazione regolabile fino a 70° nella modalità ritratto o paesaggio

Base piena con aggancio magnetico per un facile posizionamento del dispositivo con una sola mano

Realizzato con materiali di qualità, inclusi una finitura cromata e una base con rivestimento morbido in silicone

La confezione include un alimentatore USB-C da 45 W e un cavo da USB-C a USB-C da 1,5 metri

UltraCharge Pro 3 in 1 è disponibile ora per l’ordine su belkin.com, Amazon, e rivenditori selezionati in tutto il mondo, al prezzo di 119,99 Euro.

Progettato per l’uso mobile, UltraCharge 3 in 1 presenta un design pieghevole e leggero, ideale per i viaggi, e permette di ricaricare fino a tre dispositivi nello stesso istante. Ideale per i professionisti indaffarati, i viaggiatori abituali e gli amanti di soluzioni d’uso quotidiano che combinano design e alta tecnologia, UltraCharge 3 in 1 garantisce prestazioni, praticità e facilità d’utilizzo.

Caratteristiche:

Ricarica un iPhone dallo 0 al 50% in soli 29 minuti

Design pieghevole e leggero, ideale per il trasporto durante i viaggi

Ricarica fino a tre dispositivi nello stesso istante: iPhone, Apple Watch ed AirPods

Angolo di visualizzazione regolabile nella modalità ritratto o paesaggio

La confezione include un alimentatore USB-C da 45 W e un cavo da USB-C a USB-C da 1,5 metri

UltraCharge 3 in 1 è disponibile ora per l’ordine su belkin.com, Amazon, e rivenditori selezionati in tutto il mondo, al prezzo di 89,99 Euro.

UltraCharge 2 in 1 fornisce una ricarica wireless ultra rapida ed è dotato di una porta USB-C aggiuntiva per ricaricare un terzo dispositivo, come uno smartwatch. È ideale per chi è alla ricerca di una soluzione con massime velocità e ingombro ridotto. Dall’installazione a casa o al trasporto in una borsa, questo caricabatteria è ideale per gli spostamenti.

Caratteristiche:

Ricarica simultaneamente 2 dispositivi in modalità wireless e un terzo dispositivo tramite la porta USB-C da 5 W.

Il design pieghevole e leggero lo rende perfetto per i viaggi

Compatibile con dispositivi Apple e Android

Si trasforma da tappetino a supporto con angolo di visualizzazione regolabile

La confezione include un alimentatore USB-C da 45 W e un cavo da USB-C a USB-C da 1,5 metri

UltraCharge 2 in 1 è disponibile ora per l’ordine su belkin.com, Amazon, e rivenditori selezionati in tutto il mondo, al prezzo di 59,99 Euro.

Per tutti i prodotti di ricarica wireless di Belkin su Amazon il link di riferimento è questo.