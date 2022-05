iPad Air 2 e iPad mini 2 diventano prodotti vintage

Apple ha aggiunto oggi l’iPad Air 2 e l’iPad mini 2 alla sua lista di prodotti vintage e obsoleti, poiché sono passati più di cinque anni dalla loro ultima commercializzazione.

L’iPad Air 2 è stato rilasciato per la prima volta nell’ottobre 2014 ed è stato il primo iPad Air a presentare un sensore di impronte digitali Touch ID. Impiegava il processore A8X di Apple e aveva un display gapless laminato, che lo rendeva significativamente più sottile dell’iPad Air originale.

Lanciato nel novembre 2013, l’iPad mini 2 era noto come iPad mini Retina, per via del suo display Retina con risoluzione 2048 x 1536. Al di là di questo importate dettaglio visivamente era identico al suo predecessore, anche se era leggermente più pesante e spesso. Il tablet utilizzava un processore A7 e il coprocessore M7 originariamente introdotto nell’iPhone 5s.

L’elenco dei prodotti vintage presenta dispositivi che Apple ha smesso di distribuire per la vendita più di cinque anni fa e meno di sette anni fa. Apple fornisce assistenza e parti per dispositivi vintage fino a 7 anni come richiesto dalla legge, ma le riparazioni sono soggette alla disponibilità delle componenti di ricambio.

A titolo di curiosità ricordiamo che Apple avrebbe dovuto spostare i modelli MacBook Air da 11 pollici e 13 pollici del 2014 e il MacBook Pro da 13 pollici di metà 2014 da vintage a obsoleto all’inizio di maggio, ma l’ultimo aggiornamento mostra che solo i due MacBook Air hanno attualmente effettuato la transizione.