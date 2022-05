Sharp presenta i nuovi TV EQ per il cinema a casa

Dopo la serie del 2021, Sharp presenta i nuovi TV EQ con l’intento della società di portare il cinema a casa. Si tratta di una serie di Android TV 4K Ultra HD con tecnologia Quantum Dot. Tutte TV premium dotate di funzionalità di alto livello. Ecco prezzi e caratteristiche.

In questi nuovi modelli di Android TV 4K Ultra HD della serie EQ, Sharp utilizza per la prima volta una tecnologia Quantum Dot. La serie supporta gli l’ HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) e Dolby Vision con riproduzione del colore a 12 bit. Inoltre, impiegano tecnologia AQUOS Smooth Motion per integrare fotogrammi aggiuntivi al contenuto e rendere così i movimenti dell’immagine più fluidi e con meno distorsioni.

Oltre che sulle funzioni, Sharp ha posto l’accento sull’estetica, per renderli eleganti e senza cornice. Sono disponibili quattro diverse dimensioni dello schermo in nero (EQ3) e argento (EQ4) con diverse griglie anteriori.

A livello audio supportano DTS:X, Dolby Atmos e integrano altoparlanti harman/kardon. Il sistema di altoparlanti a due vie integrato da 24 watt di è stato sviluppato appositamente per le serie EQ; si tratta di altoparlanti front-down racchiusi in una griglia in alluminio. Le frequenze alte degli speaker anteriori sono in grado di fornire suoni e voci chiari, mentre le frequenze basse offrono un suono caldo e profondo.

A livello di sistema operativo Sharp ha scelto Android TV: tutte le TV della nuova serie EQ prevedono il sistema Android 11. Oltre all’ecosistema del Google Play Store, le TV Android Sharp EQ supportano il servizio di streaming Google Stadia, con l’unico requisito previsto che è il pad collegato al TV Sharp. I televisori possiedono anche quattro ingressi HDMI 2.1, che supportano ALLM e funzionalità di gioco aggiuntive.

Ancora, sono dotate di triplo sintonizzatore HD integrato per ricevere i programmi TV via cavo (DVB-C), antenna (DVB-T/T2) o satellite (DVB-S/S2). Non mancano, a corredo della connettività, Bluetooth, Chromecast integrato, un lettore di schede micro-SD, un’uscita AUX e due porte USB per la riproduzione di contenuti multimediali aggiuntivi.

Prezzi e disponibilità

I TV 4K Ultra HD sono disponibili nelle seguenti dimensioni:

50 pollici (127 cm): 629 €

55 pollici (139 cm): 699 €

65 pollici (165 cm): 999 €

75 pollici (189 cm): 1.399 €

Su Amazon trovate in vendita tutte le TV del marchio.