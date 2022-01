MacBook Pro 2012 con lettore DVD ora è “vintage” per Apple

Apple ha incluso il MacBook Pro da 13″ metà 2012 nell’elenco dei prodotti “vintage”: il MacBook Pro in questione è stato l’ultimo a integrare di serie il lettore CD/DVD, rimanendo in vendita fino a ottobre 2016 come alternativa a basso costo insieme ai MacBook Pro 13″ con display Retina.

Apple aggiorna periodicamente l’elenco dell’hardware considerato “vintage e obsoleto”, prodotti per i quali la casa non offre più assistenza. In particolare, “vintage” sono considerati i prodotti la cui produzione è stata interrotta “più di cinque, ma meno di sette anni fa”; i prodotti “obsoleti” sono quelli di cui è stata interrotta la produzione più di sette anni fa. Per quest’ultimi Apple non offre più assistenza per l’hardware, senza alcuna eccezione e i service provider non possono ordinare parti di ricambio.

Lato software Apple non supporta più il MacBook Pro 13″ metà 2012 dall’arrivo di macOS Big Sur nel 2020. Il MacBook Pro 13″ metà 2012 fu presentato a giugno e vantava processori dual-core Intel Core i5 o Core i7 fino a 2,9GHz (con velocità Turbo Boost fino a 3,6GHz), porta Thunderbolt e due porte USB 3.0, opzioni di configurazione che prevedevano un disco rigido da 1TB o unità SSD fino a 512GB.

La fonte è il sito Macrumors che cita una non meglio precisata nota interna della Casa di Cupertino.