Il pedale voltapagina Ammoon trasforma iPad, Mac e PC in un libro per spartiti

Su Amazon è in vendita un accessorio dedicato a chitarristi e musicisti che sposa il controllo remoto ad una forma comodissima da utilizzare con le estremità inferiori: il marchio è Ammoon ed è un pedale volta pagina per iPad e non solo.

Con questo pratico accessorio è sostanzialmente possibile sfogliare a distanza gli spartiti, il che vuol dire che si potrà finalmente beneficiare al massimo della comodità e avere tutte le partiture sul tablet, lasciando a casa il più pesante e ingombrante librone. Si tratta di una soluzione particolarmente valida anche sul palcoscenico, dove poter cambiare rapidamente pagina ne va del risultato della propria performance.

E’ compatto ma non troppo, perché va comunque controllato con la punta del piede: nello specifico misura circa 18 x 13 x 1,8 centimetri e il peso complessivo ruota intorno ai 220 grammi, quindi è anche abbastanza leggero. Sul fondo sono presenti alcuni cuscinetti in silicone antiscivolo, che promettono una migliore stabilità della padaliera quando la si appoggia su una pavimentazione con superficie liscia.

Il suo uso non richiede il collegamento fisico perché funziona tramite Bluetooth e può essere usato indistintamente con iPhone, iPad, smartphone e tablet Android oppure con i computer. Inoltre è alimentato da una batteria da 400 mAh che si ricarica via USB e che promette fino a 50 ore di autonomia con una sola carica, quindi non c’è da temere di restare a secco di energia durante un live. Anche perché monta tre indicatori LED che permettono di conoscere lo stato di energia residua a colpo d’occhio.

Questa pedaliera volta pagina funziona solo con gli spartiti archiviati in file PDF – si legge sulla descrizione – ma con un’ampia varietà di applicazioni, tra cui ad esempio Apple Libri (precedentemente chiamata iBooks), PDF Expert, Documents di Readdle e Goodnotes, oltre che con diverse applicazioni specifiche per la gestione degli spartiti musicali tra cui OnSong, ForScore, GTabs, SongBook, Piascore e Paperless Music.

Tra le applicazioni supportate c’è anche Keynote di Apple e Kindle di Amazon, il che significa che si può usare anche per cambiare le diapositive durante le conferenze oppure per sfogliare coi piedi le pagine di libri e fumetti, ampliando così le possibilità di utilizzo anche in altri contesti, oltre al fatto che può essere adottata come soluzione di controllo remoto che potrebbe agevolare l’uso dei dispositivi da parte di persone con leggere disabilità motorie.

Il pedale volta pagina è costruito in PVC atossico e, oltre ai due ampi pulsanti, presenta sette diversi interruttori. Uno di questi è dedicato all’accensione e allo spegnimento del sistema, un secondo interruttore permette di attivare o disattivare la modalità Repeat. I restanti cinque consentono di scegliere tra le varie modalità di controllo attivabili per i due pedali.

Due delle modalità disponibili sono compatibili con smartphone e tablet e permettono di scegliere se usare i pedali sinistro e destro per controllare le azioni su/giù oppure sinistra/destra. Le restanti tre modalità invece funzionano col computer e abilitano le funzioni UltimaPagina/ProssimaPagina, Spazio/Invio oppure simulano il clic sinistro e destro del mouse, in modo da poter adattare la pedaliera in base al software e al dispositivo correntemente in uso.

Se siete interessati all’acquisto del pedale volta pagina Bluetooth, lo trovate in vendita su Amazon a 45,99 euro. Nel momento in cui scriviamo è possibile comprarla risparmiando un paio di euro attivando la casella Coupon 5% prima di aggiungerla nel carrello.