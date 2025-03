iPad di undicesima generazione, con chip A16 ma senza AI

Pubblicità

Oltre ai nuovi iPad Air M3, come previsto Apple ha annunciato qualche minuto fa un aggiornamento per iPad di decima generazione. Come ha fatto con iPad mini, l’unica novità di sostanza è l’adozione di un nuovo processore.

iPad sostituisce l’obsoleto A14 con A16. Cambia anche la dotazione di memoria di partenza, finalmente da 128GB, con la possibilità di scegliere configurazioni da 256GB e anche 512GB.

Il nuovo processore, come sottolinea Apple è ovviamente molto più veloce della versione precedente. Apple spiega che è ” il nuovo iPad con A16 è quasi il 30% più veloce. Di fatto, rispetto ad iPad con A13 Bionic, l’utente noterà che le prestazioni sono complessivamente fino al 50% superiori. Inoltre, il chip A16 rende il nuovo iPad fino a si volte più veloce rispetto al tablet Android più venduto

Sorprendentemente il nuovo iPad con il processore A16 non è in grado di supportare Apple Intelligence, come confermato anche dal sistema di confronto online di Apple. Trattandosi di un dispositivo essenzialmente per la casa, forse Apple pensa che le funzioni Ai non siano fondamentali.

foto – videocamera da 12 megapixel collocata sul lato più lungo

fotocamera posteriore da 12megapixel con supporto video 4K e funzioni slow motion a 240 fps supportata da due microfoni con soppressione del rumore di fondo.ì

porta USB-C

lettore di impronte nel tasto superiore

display LCD a 10,9 pollici, 2360×1640-pixel

iPad con processore A16 continua ad essere compatibile con Magic Keyboard Folio, con trackpad e gesture multitouch ed Apple Pencil 1 che ha un connettore Lightning e richiede quindi anche un adattatore.

Il nuovo iPad è disponibile con uno spazio di archiviazione base di 128GB, oltre che con capacità da 256GB e nella nuova configurazione da 512GB. Disponibile nei colori blu, rosa, giallo e argento, il nuovo iPad nel modello Wi-Fi parte da €409, mentre la versione Wi‑Fi + Cellular parte da €579. Per il settore Education, il nuovo iPad nel modello Wi-Fi è disponibile a partire da €389, mentre nella versione Wi‑Fi + Cellular parte da €559.

In contemporanea Apple ha presentato anche i nuovi iPad Air con chip M3.