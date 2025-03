Apple Magic Keyboard è tutta nuova per iPad Air

Pubblicità

Insieme a iPad Air M3 e iPad 2025 di undicesima generazione, la multinazionale di Cupertino ha introdotto anche una Apple Magic Keyboard rinnovata. Rispetto al modello precedente le novità principali sono due: il trackpad integrato più ampio, e la nuova fila di 14 tasti funzione.

Rimane invariato l’apprezzato design super leggero, con aggancio magnetico per il tablet e soprattutto la possibilità per l’utente di regolare liberamente l’inclinazione desiderata.

Grazie al trackpad (in vetro) più grande e al maggior numero di tasti funzione, l’utente può fare ancora di più in meno tempo. Apple assicura più precisione via trackpad quando il multitouch sullo schermo non basta, oltre che l’accesso al volo per regolare il volume, la luminosità e altri controlli ancora, inclusi quelli per la riproduzione multimediale. Ricordiamo che il collegamento dati e alimentazione tra il tablet e Apple Magic Keyboard avviene grazie al connettore proprietario Smart Connector, così non è nemmeno necessario impiegare il Bluetooth. Quando tablet e cover sono connessi, la ricarica può essere effettuata tramite la porta USB-C della cover, in questo modo la porta USB-C del tablet rimane sempre libera per altri accessori.

La nuova Apple Magic Keyboard richiede iPadOS 18.3 o versioni successive ed è compatibile con iPad Air M3 e anche quelli di generazione precedente con M2, oltre che iPad Air di quarta e quinta generazione. In Italia la nuova Apple Magic Keyboard per iPad Air parte da 329 euro per il modello da 11 pollici, oppure da 349 euro per la versione da 13 pollici. I preordini sono già iniziati, mentre la disponibilità nei negozi e l’inizio delle consegne è programmato per il 12 marzo, stesso giorno di arrivo dei nuovi tablet Apple.

Per ulteriori dettagli su iPad Air M3 e iPad 2025 di undicesima generazione rimandiamo ai rispettivi collegamenti di macitynet.