iPad Air aggiornato, cambia solo il processore

Parzialmente a sorpresa Apple ha annunciato qualche minuto fa un aggiornamento per’iPad Air. Come ha fatto con iPad mini, l’unica novità di sostanza è l’adozione di un nuovo processore.

iPad sostituisce il non certamente vecchio M2, presentato solo qualche mese fa in versione iPad, con il processore M3.

iPad Air con M2 era già perfettamente in grado di gestire l’intelligenza artificiale ma ora con il processore M4 diventa decisamente aperto alle nuove funzioni. Ricoridamo che M4 ha debuttato proprio su un iPad, gli iPad Pro, il processore M3 non era invece disponibile su alcun altro iPad.

Il nuovo processore, come sottolinea Apple dovrebbe essere più veloce dell’M. Condizionale d’obbligo perchè Apple lo mette a confronto con A14 Bionic e M1 (rispettivamente 3.5 più veloce e 2 volte più veloce) anche se la sua funzione principale, come accennato, è quella di supportare Apple Intelligence.

Si pensava che Apple avrebbe saltato il processore M3 per le ragioni per le quali diversi dispositivi hanno saltato questa generazione: poco spunto in prestazioni rispetto a M2 e nessun vantaggio per quanto riguarda il supporto dell’Intelligenza Artificiale.

Come accennato non ci sono altre novità di rilievo. Restano