Gli iPad e i MacBook top di gamma useranno display Mini-LED tra fine 2020 e inizio 2021

L’analista Ming-Chi Kuo ribadisce quanto aveva già dichiarato ad aprile di quest’anno, affermando che tra la fine del 2020 e metà 2021, iPad e MacBook top di gamma sfrutteranno display Mini-LED.

Nella nota dell’analista di TF International Securities, riportata da Macrumors, si legge che i display di iPad e MacBook useranno ognuno all’incirca 10.000 LED, numero più elevato rispetto ai 576 del monitor Apple Pro Display XDR in arrivo. Ogni LED a quanto pare è di dimensioni inferiori ai 200 micron, molto più piccolo di quelli che vedremo sul Pro Display XDR.

L’analista in precedenza aveva riferito che iPad e MacBook saranno disponibili rispettivamente nelle varianti da 10-12″ e 15-17″ prevedendo anche dispositivi top di gamma per l’uso di componenti costosi per la creazione dei display Mini-LED. In pratica, anche se Kuo non lo dice, si tratterebbe di futuri iPad Pro e MacBook Pro.

La produzione di grandi quantità di display OLED di medie dimensioni è progressivamente migliorata e lo spazio cromatico è paragonabile a quello ottenibile con i Mini-LED ma Kuo ritiene che questa tecnologia sarà quella preferita da Apple perché permetterebbe di evitare problemi di burn-in (un difetto che negli OLED porta a perdere l’intensità luminosa dei pixel), e di evitare la dipendenza da Samsung per i display.

LG Display fornirà i pannelli Mini-LED, altri componenti fondamentali saranno forniti da Epistar, Zhen Ding, Radiant Opto-Electronics, Nichia, Avary Holding, e TSMT.

Secondo Kuo, i display Mini-LED saranno più sottili, leggeri, offriranno un gamut più ampio, altro contrasto e HDR. Il local dimming di precisione permetterà di ottenere un fortissimo incremento del contrasto dinamico durante la visione con vantaggi anche dal punto di vista del risparmio energetico.

L’analista afferma che Apple dovrebbe presentare l’iPad tra il quarto trimestre del 2020 e il primo trimestre del 2021; il MacBook con mini-led dovrebbe arrivare tra il primo trimestre e il secondo trimestre del 2021.