Amazon Prime Video, tutte le novità di ottobre

Tanti nuovi contenuti, dai grandi ritorni alle novità assolute e originali, renderanno ancora più ricco il catalogo di Amazon Prime Video a ottobre. Mentre i giganti dello streaming tv si stanno preparando ad affrontare l’arrivo sul mercato di Disney+ e Apple TV+, Amazon Prime Video propone tanti nuovi arrivi per i suoi utenti.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Ottobre è il mese più atteso dai fan di Goliath: arriverà il 4 ottobre la terza stagione della serie Amazon Original. In questa stagione, la morte inaspettata del vecchio amico porta Billy McBride ad accettare un caso nel deserto della Central Valley, dove dovrà affrontare un miliardario proprietario di un ranch e sua sorella e la ricerca sarà segnata dal ritorno di vecchi nemici e demoni personali. Interpreti della serie saranno, accanto a Billy Bob Thornton, Dennis Quaid, Amy Brenneman, Nina Arianda, Tania Raymonde, Diana Hopper, Ana de la Reguera e Julie Brister.

Dal 18 ottobre 2019 sarà disponibile la prima serie di Modern Love, la serie antologica Amazon Original con un cast stellare. Si tratta di una commedia romantica, con episodi che durano mezz’ora, in cui si racconta l’amore in tutte le sue forme.

Ogni puntata, una storia, in cui i protagonisti saranno interpretati da stelle del mondo del cinema e della televisione.

Tra questi, Jane Alexander (The Good Fight), Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service), Gary Carr (The Deuce, Downton Abbey), Olivia Cooke (Ready Player One), l’attore nominato agli Emmy Brandon Victor Dixon (Power), l’attrice premiata agli Emmy Tina Fey (30 Rock), il vincitore di un Tony Award John Gallagher Jr. (The Newsroom), l’attore nominato agli Oscar Andy Garcia (Ocean’s Eleven), l’attrice nominata agli Emmy Julia Garner (Ozark), Brandon Kyle Goodman (Plus One), l’attrice premio Oscar Anne Hathaway (Ocean’s Eight), l’attrice nominata agli Oscar Catherine Keener (Get Out), Caitlin McGee (Bluff City Law), Cristin Milioti (Black Mirror), l’attore nominato agli Oscar Dev Patel (Lion), Laurentiu Possa (Killing Eve), James Saito (Always Be My Maybe), Andrew Scott (Fleabag), l’attore nominato agli Emmy John Slattery (Mad Men) e Shea Whigham (Homecoming).

Un’altra grande novità di ottobre sarà la nuova serie Doom Patrol, con la sua prima stagione attesa per il 7 ottobre. La serie tv racconta le vicende della Doom Patrol, un gruppo di personaggi creati per la DC da Arnold Drake, Bob Haney e Bruno Premiani, un gruppo di persone dotate di superpoteri che lottano per un mondo che non vuole avere nulla a che fare con loro.

La serie riscrive le gesta di uno dei più amati gruppi di supereroi della DC: Robotman, Negative Man, Elasti-Woman, Crazy Jane e The Chief. Tutti i membri della Doom Patrol, dopo aver subito un incidente traumatico, acquisiscono abilità soprannaturali.

Dopo il trauma, i quattro ritrovano uno scopo grazie a The Chief, che li ha riuniti per indagare sui più strani fenomeni dell’esistenza. A interpretare Doom Patrol sono Brendan Fraser, Matt Bomer, April Bowlby, Diane Guerrero, Timothy Dalton e Joivan Wade.

Tra le altre serie tv che saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire da ottobre ci saranno Criminal Minds (le prime 12 stagioni dal 2 ottobre), Grey’s Anatomy (la quattordicesima stagione dal 7 ottobre), The Purge (la seconda stagione della serie Amazon Original dal 18 ottobre), South Park (le prime 19 stagioni da ottobre) e

Scrubs (tutte le 9 stagioni da ottobre).

Tra i film e le serie documentario che arriveranno ad ottobre, ci sono film di Tarantino tra cui Kill Bill Vol.1 e Vol.2 e Pulp Fiction (dal 1° ottobre), Steve Jobs (dal’1°ottobre), Victoria e Abdul (dal 7 ottobre), Auguri per la tua morte (dal 7 ottobre), Capitan Mutanda (dal 7 Ottobre), After (dal 10 Ottobre) e Beautiful Boy (dall’11 Ottobre).

Alla fine del mese di ottobre saranno invece tolti dal catalogo i film Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto, Elia e John e Scappa – Get Out.

