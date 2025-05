Razer svela il poggiatesta con audio immersivo THX

Razer Clio è un accessorio per sedie da gaming concepito per avvolgere i giocatori promettendo un’esperienza sonora immersiva paragonabile a quella delle cuffie, eliminando però la necessità di indossarle.

L’implementazione dell’audio surround risulta frequentemente articolata; Razer Clio promette di semplificare varie complessità. Il dispositivo può fungere da altoparlante principale autonomo, erogando un suono “nitido e potente” senza supporti aggiuntivi, oppure può essere integrato con gli altoparlanti frontali già presenti tramite Synapse 4, creando così un’esperienza sonora avvolgente e multidimensionale che arricchisce sensibilmente l’immersione di gioco.

Equipaggiato con una coppia di altoparlanti near-field integrati che proiettano le onde sonore con precisione verso le orecchie dell’utente, Razer Clio promette prestazioni acustiche superiori rispetto ai tradizionali sistemi stereo. Il produttore parla di “riproduzione sonora cristallina e priva di distorsioni”, mantenendo un’eccellente qualità anche quando ci si sposta dallo “sweet spot” ideale, con vantaggi in vari ambiti, dal gaming alla visione di film, fino all’ascolto musicale.

Immersione

L’audio spaziale THX ridefinisce i confini dell’esperienza sonora grazie al modalità di ampliamento acustico che promettono “un livello di iper-realismo senza precedenti”, con suoni provenienti da ogni direzione, potenziati dalla tecnologia audio immersiva THX e dai due driver full-range da 43 mm.

Compatibilità

A detta del produttore i doppi altoparlanti near-field integrati erogano “un audio di qualità superiore” e un’esperienza ludica immersiva paragonabile a quella offerta dalle cuffie, eliminando l’affaticamento tipico di queste ultime.

La progettazione con altoparlanti angolati convoglia le onde sonore direttamente verso le orecchie, creando un’esperienza di ascolto avvolgente. Razer Clio può essere utilizzato come sistema audio principale autonomo oppure integrato con gli altoparlanti già presenti come unità posteriori e frontali, dando vita a un sistema audio surround 5.1 dinamico.

Connettività

Il produttore riferisce di connessioni wireless tra con PC e console caratterizzate da una latenza quasi impercettibile grazie alla tecnologia Razer HyperSpeed Wireless; è possiible optare per il Bluetooth per la piena compatibilità con l’ecosistema di dispositivi iOS e Android.

Fattore di forma

Il cuscino poggiatesta in memory foam si distingue per la struttura densa e imbottita che avvolge delicatamente testa e collo per un’esperienza d’ascolto prolungata senza affaticamento. Le cinghie in nylon completamente regolabili assicurano che Razer Clio possa essere installato sulla maggior parte delle sedie gaming con schienale alto, offrendo versatilità di montaggio.

Durata della batteria

Il produttore riferisce di “esperienza audio completamente libera da vincoli” grazie all’autonomia che si estende fino a 14 ore di utilizzo continuo. Il prezzo di listino è di 199,00 euro (su Amazon è già in vendita a 186,00 euro) e la disponibilità è prevista a partire dal 16 maggio.

Ricordiamo che il costruttore ha rilasciato il software Synapse in versione anteprima per Mac per controllare e personalizzare le periferiche Razer.