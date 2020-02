iPad mini 256 GB al prezzo minimo: 85 euro di sconto su Amazon

Se vi serve un iPad mini è il momento giusto. L’ultimo modello del pianeta piccolo degli iPad scende nella versione da 256 Gb al prezzo più basso: 534 euro.

Stiamo parlando, come accennato, di iPad mini 5 identico esteticamente al vecchio (anno 2016) iPad mini 4 ma che internamente ha una serie di novità che lo rendono funzionalmente moderno. In esso, ad esempio, troviamo un processore molto più potente (l’A12 Bionic al posto dell’A8) e una fotocamera frontale migliorata. Questo rende sostanzialmente differente l’utilizzo di molte applicazioni, specialmente i giochi e quelle in realtà aumentata. Grazie al processore è anche possibile attendersi una lunga vita operativa visto che la CPU è la stesa degli ultimi iPhone. La fotocamera frontale da 7 megapixel (invece che 1,2 megapixel dell’iPad mini 4) è utile specialmente nelle sessioni di chat e messaggistica.

In aggiunta a questo l’iPad mini 5 supporta anche la Apple Pencil. Un’interessate novità che permette di utilizzarlo comodamente e più efficientemente in diversi contesti creativi oppure in ambito didattico.

Ecco qui di seguito le specifiche, così come vengono elencate da Amazon

Display Retina da 7,9″ con tecnologia True Tone e ampia gamma cromatica

Chip A12 Bionic

Sensore di impronte digitali Touch ID

Fotocamera posteriore da 8MP, fotocamera anteriore FaceTime HD da 7MP

Altoparlanti stereo

Wi-Fi 802.11ac

Fino a 10 ore di autonomia

Il modello che trovate in sconto è, come accennato, quello “top” con 256 GB di memoria, più che sufficienti per ogni uso per cui questa macchina è consigliata: gioco, navigazione, gestione di foto e così via. Lo sconto a 534,65 euro (invece che 619 euro) rappresenta il prezzo migliore per questo modello.

Se poi vi interessa anche comprare la Logitech Crayon, la penna digitale che fa concorrenza ad Apple Pencil, sappiate che potete risparmiare fortemente. La comprate ad appena 49,99 euro, il prezzo più basso mai visto, ottenendo con essa un perfetto strumento che accompagna l’uso di iPad mini.

Se l’offerta di questa pagina non fosse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.