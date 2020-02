Philips ha risolto il rischio di hackeraggio delle lampade Hue per la smart home

Philips e la società controllante Signify hanno risolto una nuova vulnerabilità con la lampada smart Hue. La vulnerabilità in questione è stata individuata da un ricercatore di CheckPoint Software e dimostra la possibilità di come anche le luci smart possono consentire a cybercriminali di accedere a una casa o reti aziendali.

I ricercatori hanno scoperto la possibilità di prendere controllo di una lampada Hue e installare un firmware malevolo. Fatto questo, è possibile pasticciare con la luce, cambiare colore e luminosità. Se l’utente cerca di resettare la lampada, cancellandola dall’app e ricollegandola, potenziali hacker sarebbero in grado di distribuire il firmware e sfruttare il protocollo ZigBee per collegarsi all’impresa target o alla rete domestica. Da qui, è potenzialmente possibile diffondere sulla rete ransomware e spyware.

A novembre CheckPoint ha segnalato il problema a Philips e Signify e una patch specifica (Firmware 1935144040) è stata rilasciata poche settimane addietro. Se la Philips Hue Hub è connessa a internet, l’aggiornamento si dovrebbe scaricare automaticamente.

Stando a quanto riferisce Signify, nelle lampade Hue prodotte nel 2018 e seguenti non è presente la vulnerabilità in questione. “Esiste un rischio molto limitato per gli utenti ma questi dovrebbero sempre accertarsi che i prodotti Philips Hue siano aggiornati con le ultime versioni dei software”, ha riferito un portavoce di Signify al sito Engadget.

Il sito TheVerge riferisce che il protocollo Zigbee è stato usato per exploit con altri brand come Ring di Amazon, SmartThings di Samsung, i termostati Honeywell e il sistema di allarme Xfinity Home di Comcast. La sicurezza della Smart Home è sempre più un problema importante con il crescere in casa di dispositivi quali Smart TV, un interruttore della luce, stazione meteo, giocattoli interattivi e altri oggetti collegati a internet.

Da dispositivi di questo tipo è possibile ricavare molti dati personali, alcuni dei quali potrebbero essere di sicuro interesse per i cybercriminali. È consigliabile verificare se il produttore aggiorna il firmware dei dispositivi, impostando quando possibili gli update automatici. È altresì bene fare affidamento a brand noti, non solo per non incorrere in vulnerabilità ma anche per avere la certezza di update certi e costanti nel tempo.

