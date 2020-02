Sconto alimentatore da muro 17W con 2 USB e spina verticale italiana: 6,59 euro

Se volete ricaricare due dispositivi insieme occupando una sola presa, una scelta giusta è quella di affidarsi al caricatore di RavPower, piccolo e tascabile, ora in offerta a soli 6,59 euro grazie ad uno speciale coupon.

La sua principale caratteristica, rispetto ad altre soluzioni concorrenti compatibili Europlug, è la collocazione verticale della spina, caratteristica non frequente e che lascia spazio sia a destra che a sinistra per il collegamento, sulle prese adiacenti, di adattatori a presa multipla o qualsiasi altra spina.

Le due uscite permettono di ricaricare alla massima potenza e contemporaneamente fino a due dispositivi insieme (eroga complessivamente 3.4 A oppure fino a 2.4 A per porta), ottimo quindi in casa e in viaggio in quanto permette di risparmiare spazio nelle prese con un solo alimentatore.

La potenza è di 17W, quindi collegando ad una sola porta ad esempio un iPhone 11 Pro Max è possibile ricaricarlo completamente, da 1% a 100%, in poco più di due ore.

Come altri del genere è chiaramente progettato per salvaguardare i dispositivi da problemi di surriscaldamento, sovracorrente, sovratensione e cortocircuito.

Il prezzo di listino è di 11 euro: inserendo il codice G8FZAAE4 ottenete uno sconto per pagarlo soltanto 6,59 euro (spedizione gratis per gli abbonati Prime) fino alla mezzanotte di domenica 9 febbraio.