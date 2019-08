iPad Pro 12,9 versione 2017 Cellular a 844 euro su Amazon

Chi è interessato a un iPad Pro da 12,9 pollici, non può non dare una occhiata alle offerte che Amazon presenta da qualche ora sul modello precedente a quello attuale, proposto nelle versioni con rete cellulare e 64 GB di memoria a 843,70 euro mentre la versione da 512 GB solo Wi-Fi costa 908,85 euro.

Come accennato stiamo parlando di un iPad Pro di generazione precedente, quella del 2017 (nonostante la descrizione Amazon riporti le specifiche del 2018). Questi tablet furono presentati a giugno e hanno sostanziali differenze rispetto ai modelli attuali.

Le più rilevanti per qualcuno potrebbero, però, rappresentare un vantaggio invece che uno svantaggio: hanno Touch ID e non Face ID e un connettore Lighting invece che una porta USB-C. Il processore è più lento, ma non in maniera immediatamente percepibile nelle funzioni più comuni. In compenso hanno lo stesso schermo dei modelli attuali e la possibilità di operare come piattaforma di lavoro ancora molto a lungo.

Per avere una idea del risparmio, un iPad Pro 64 GB da 12,9 euro con rete cellulare costa 1.289 euro e un iPad Pro 12,9 Wi-Fi da 512 GB costa 1.509 euro. Il risparmio è quindi tangibile: per chi vuole privilegiare le dimensioni dello schermo in un tablet, si tratta di due ottime offerte.

