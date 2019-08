Mattel lancia il gioco di corse gratuito “Hot Wheels Infinite Loop” per iPhone. Versione Android in arrivo

Mattel ha annunciato il lancio di “Hot Wheels Infinite Loop”, un nuovo gioco digitale di corse automobilistiche che propone il leggendario catalogo Hot Wheels su dispositivi mobili. In concomitanza con Gamescom, il principale salone europeo dedicato alla cultura del gioco digitale che si tiene a Colonia (Germania) Hot Wheels Infinite Loop è già disponibile sull’App Store per iPhone e iPad.

Il primo gioco gratuito in assoluto pubblicato da Mattel per il suo franchise , propone i veicoli Hot Wheels, ben noti a tutti gli appassionati che sono cresciuti giocandoci, in una luce del tutto nuova con un gioco di gare e collezione di auto destinato a giocatori dai 13 anni in su.

Parte del divertimento di Hot Wheels è sempre stata la collezione delle automobili più ambite e, con Hot Wheels Infinite Loop, il concetto viene ricondotto alle origini. I giocatori gareggiano in tempo reale con piloti in tutto il mondo per guadagnare upgrade e collezionare i veicoli Hot Wheels più leggendari, tra cui Bone Shaker, Twin Mill, Rodger Dodger e altri.

Hot Wheels Infinite Loop può essere scaricato gratuitamente dall’App Store per i dispositivi iOS (è richiesto iOS 11.3 o seguenti) e sarà a breve disponibile anche su Google Play Store. Gli utenti Android possono pre-registrarsi per il gioco ora per ricevere premi, tra cui una Tur-Bone Charged con un’esclusiva scocca. Hot Wheels Infinite Loop è stato sviluppato in collaborazione con Creative Mobile, creatore di Drag Racing e Nitro Nation.