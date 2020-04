iPad Pro 2018 da 256 GB scontato del 26%: solo 789 euro

Torna lo sconto su iPad Pro di precedente generazione. La versione 2018 del tablet “professionale” nel valido taglio da 256 GB di memoria, lo si compra (in prenotazione) a 789 euro, il prezzo più basso che abbiamo mai visto.

Stiamo parlando, come accennato, del modello precedente a quello lanciato alcuni giorni fa. Quest’ultimo eredita la gran parte delle tecnologie di quello oggi in sconto da cui differisce sostanzialmente per il processore A12Z e per la nuova doppia fotocamera con scanner Lidar. I vantaggi del nuovo iPad rispetto al vecchio sono relativi al momento, anzi di fatto il vantaggio è uno: il processore che fornisce prestazioni leggermente superiori specialmente in alcune applicazioni grafiche e di realtà aumentata. Per la fotocamera Lidar si devono attendere applicazioni che sappiano sfruttarla a fondo. Il resto rimane sostanzialmente uguale, come identica è la compatibilità con la nuova Magic Keyboard con trackpad se vi interessa trasformare questo tablet in (quasi) un laptop.

Al prezzo attuale di 789 euro il modello con 256 Gb costa quanto la controparte da 64 GB (786 euro) già a sua volta scontato. Il confronto con il modello attuale sul piano del prezzo non si pone si risparmiano 280 euro e 100 euro rispetto alla versione 2020 da 64 GB. Se cercate un tablet per lavorare da casa, vi conviene prenotarlo subito.

Click qui per comprare