Risparmiate centinaia di euro su iPhone top: XS 256 GB a 759 €, 11 Pro Max a 999 €

Se state cercando un iPhone “top” al prezzo più basso è il momento di agire: andate su Amazon dove trovate il vecchio (ma sempre valido) iPhone XS 256 Gb a solo 759 euro e iPhone 11 Pro Max a 999, prezzi che vi consentono di risparmiare centinaia di euro.

Il prezzo più interessante è quello di iPhone XS 256 Gb. Stiamo parlando di un iPhone che fino a qualche mese fa rappresentava il top nel segmento. È stato scalzato da iPhone 11 Pro, ma continua ad essere eccezionalmente valido se lo si confronta con tutti gli altri iPhone oggi in commercio. Ad esempio rispetto ad un iPhone 11 da 256 GB che costa 1009 euro manca solo della fotocamera con lente ultragrandangolare (ma ha lo zoom che nell’iPhone 11 non c’è) e ha un processore leggermente meno veloce, ma in tutto il resto o è alla pari o è superiore come qualità. Basti pensare allo schermo OLED (con un LCD) o alle finiture e ai materiali. Se poi vogliamo fare un confronto con iPhone 11 Pro, la differenza essenziale, escluso il processore. è nella fotocamera: doppia nell’iPhone XS e tripla nell’iPhone 11 Pro. Ma iPhone 11 Pro costa 1239 euro, il 40% in più…

iPhone 11 Pro Max non ha bisogno certo di presentazioni. Come accennato è il top del momento sotto ogni profilo, dalle dimensioni dello schermo (le maggiori nel campo iPhone) alla qualità della fotocamera tripla: grandangolo, ultragrandangolo e zoom 2X. Amazon vi offre la versione da 64 Gb a 999 euro invece di 1289 euro.

Come accade spesso in questi giorni i due prodotti sono dati come “non disponibili” ma in realtà sono prenotabili. Sappiamo che vengono spediti molto rapidamente da Amazon non appena ha raccolto l’ordine.