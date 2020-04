Mascherine FFP2, KF94, KN95 e chirurgiche in offerta su Aliexpress a partire da 0,28 euro

Nuove offerte dedicate alle mascherine su Aliexpress, con prezzi e varietà di prodotti interessanti ed in alcuni casi vantaggiosi.

Il prezzo più basso lo si ottiene puntando sulle mascherine chirurgiche a tre strati, che raggiungono un costo unitario pari a circa 0,28 euro nel pacchetto da 200 unità. È possibile scegliere anche il colore fra tre diverse tipologie.

Per acquistare le mascherine chirurgiche basta cliccare su questo link.

La seconda inserzione riguarda diverse varietà di mascherine KN95 e KF94, alcune delle quali dotate anche di valvola per facilitare la respirazione.

In questo caso il costo unitario può abbassarsi fino a poco più di un euro scegliendo il pacco da 50 mascherine KF94.

Per acquistare le mascherine chirurgiche KN95 o KF94 basta cliccare su questo link diretto.

La terza offerta è molto simile a quella appena illustrata, con una serie di mascherine, ma include anche una scelta di mascherine chirurgiche, con prezzo che anche in questo caso possono variare in base ai pacchetti.

Per visionare l’offerta basta cliccare su questo link diretto.

L’ultima offerta riguarda mascherine certificate FFP2; in questo caso il prezzo unitario scende fino a circa 1,4 euro per il pacchetto da 60 mascherine.

Per visionare l’offerta sulle mascherina FFP2 cliccare su questo link diretto.

In tutti i casi è necessario scegliere la spedizione dal magazzino cinese per poter acquistare, pagando qualche euro in più per le spese di spedizione.