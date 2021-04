iPad Pro 2021 arriva su Amazon: spedito il 27 maggio e si paga anche a rate

I nuovi iPad Pro 2021 sono in vendita anche su Amazon. I nuovi modelli, come previsto, sono apparsi in questi minuti e sono regolarmente ordinabili.

Stiamo parlando dell’iPad lanciato durante l’evento Spring Loaded e di cui abbiamo parlato più volte. Dal punto di vista del design i due tablet da 11″ e 12,9″ sono identici a quelli precedenti (anche se il modello da 12,9″ è leggermente più spesso) ma dentro cambiano diverse cose.

La principale che accomuna sia la versione da 11 che quella da 12,9 pollici è il processore M1. Stiamo parlando di una GPU e CPU a 8 core che arriva fino a 16 GB di RAM (negli iPad 12,9 da 1 Tb e 2 TB), del 50% più veloce dell’AZ12 Bionic nel calcolo e del 40% più veloce nella grafica. È presente anche un processore immagine avanzato, un’architettura di memoria più veloce e un disco interno con una velocità di due volte quella del precedente. Tra le novità una porta Thunderbolt 3 al posto della classica USB-C (compatibile però con quest’ultimo connettore) e una nuova fotocamera frontale. Nelle versioni con rete cellulare c’è anche la connettività 5G.

Nel modello da 12,9 pollici per la prima volta appare la tecnologia Mini Led. Si tratta do uno schermo LCD basato su LED piccolissimi (uno per pixel) capaci di offrire elevati contrasto e luminosità, neri intensi, consumi ridotti, senza rischi di burn-in e di degrado dell’immagine, tipici degli OLED. Uno schermo Mini LED è anche più luminoso (fino a 30 volte) rispetto ad uno schermo OLED. Si tratta di una componente che varie categorie di professionisti come fotografi e video makers apprezzeranno grazie al fatto che saranno in grado di editare immagini estremamente naturali in HDR in ogni luogo. Il display per il resto offre funzioni già viste come ProMotion, True Tone, and P3 wide color e Dolby Vision.

Al momento su Amazon abbiamo trovato in vendita unicamente le versioni senza rete cellulare. Ma le vetrine sono ancora in corso di allestimento. I tempi di consegna sono gli stessi di Apple; gli iPad Pro sono in spedizione dal 27 maggio. A differenza di Apple è possibile anche acquistare in sei rate senza interessi e senza busta paga.

Click qui per comprare.

Qui alcuni tra i modello di iPad Pro 2021 più richiesti a partire dal modello con processore M1 con schermo da 11″ e memoria a partire da 128 GB – versione Wi-Fi o 5G

