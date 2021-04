Fitbit Versa adesso costa solo 66,95 euro con codice sconto

Quando si parla di smartwatch sportivi c’è un brand che, più degli altri, viene alla mente. Si tratta ovviamente di Fitbit, che spesso non è alla portata di tutti, per via di prezzi alti. Non è il caso del Fitbit Versa, che adesso si acquista ad appena 66,95 euro, grazie al codice sconto M669C04A51953001. Clicca qui per acquistare.

Anche se non ha bisogno di presentazioni, ricordiamo che questo smartwatch si distingue per un look classico. A livello di prestazioni presenta una lunga serie di funzioni e vantaggi rispetto alle brand da polso, come un quadrante LCD massimamente personalizzabile, rilevazione avanzata del battito cardiaco, con una precisione che certamente surclassa gli orologi di fascia bassa e ad oggi low cost.

Ancora, presenta un app store per scaricare applicazioni appositamente progettate, una memoria interna per eseguire brani musicali anche senza l’ausilio di uno smartphone.

Sebbene non integri un modulo GPS indipendente, si potrà comunque tracciare il percorso di un allenamento, semplicemente utilizzando quello dello smartphone, usufruendo di una piena compatibilità con il sistema, integrandosi con le app e la community Fitbit. In più permette anche la personalizzazione del cinturino.

Tra le altre caratteristiche fitness di rilievo la possibilità di tracciare 15 modalità di esercizio, utilizzando opzioni come Run o Swim. Ancora, Fitbit Versa è resistente all’acqua fino a 50 metri di immersione, quindi particolarmente adatto anche per sport acquatici. A livello di compatibilità, Fitbit Versa si basa su un sistema operativo proprietario, che offre comunque un approccio multi-piattaforma, compatibile con Android, iOS e Windows Phone.

L’orologio, come già accennato, è ottimizzato per il fitness, e permette di tenere traccia di esercizi specifici, contare i passi, tenere traccia delle variazioni del battito cardiaco, a seconda dell’esercizio fisico: tutti questi elementi permetteranno allo smartwatch di calcolare il proprio punteggio cardio, oltre che il VO2 max. Da notare, che tra i vari sensori in forza del Versa, c’è anche SpO2, che va di moda su tutti gli attuali indossabili top di gamma.

Quando venne rilasciato sul mercato Fitbit Versa costava intorno ai 170 euro.

