Apple TV 4K 2021 si preordina su Amazon

Praticamente in contemporanea con Apple Store online, anche Amazon lancia i preordini di Apple TV 4K 2021 di ultima generazione. L’ultima generazione del dispositivo TV di Cupertino funziona ora con il più potente e veloce processore Apple A12 Bionic, perfetto per gestire senza problemi immagini, audio, app e giochi.

La nuova Apple TV 4K 2021 offre audio Dolby Atmos avvolgente, visione 4K HDR con tecnologia Dolby Vision con elevata frequenza delle immagini. Per questo modello Apple ha creato anche un nuovo sistema di bilanciamento del colore che funziona in abbinamento a iPhone. Tra le novità principali anche il nuovo telecomando, completamente rivisto nel design e nei controlli.

Grazie ai preordini Amazon Apple TV 4K da 32GB, stesso prezzo di listino Apple, è proposta da questa pagina a 199 euro con data di uscita indicata per il 27 maggio. Stesso discorso per Apple TV 4K 2021 nella versione da 64GB, proposta a 219 euro, anche questa indicata come disponibile a partire dal 27 maggio.

Ricordiamo che Amazon ha avviato i preordini anche di iMac M1 24 pollici e iPad Pro M1 2021 con la possibilità di suddividere il prezzo in 5 rate più piccole senza costi né interessi.

Tutti i dettagli della nuova Apple TV 4K 2021 sono in questo articolo di macitynet.

Qui sotto trovate prezzi e offerte dei prodotti al momento disponibili su Amazon.

