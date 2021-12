iPad Pro diventa iMac col supporto BongBingBoo

C’è un supporto per iPad Pro che a differenza di molti altri è talmente semplice ed elegante che sembra la naturale estensione del tablet: si chiama BongBingBoo e grazie al suo design minimalista sembra trasformare il dispositivo in uno degli ultimi iMac di Apple, il che in una scrivania tecnologicamente allineata coi dispositivi dell’azienda, è chiaramente apprezzabile.

Il suo segreto è il sistema magnetico con cui si aggancia all’iPad: l’azienda ne parla in maniera approfondita tra le righe della scheda tecnica, spiegando che i magneti consentono un perfetto allineamento col dorso del dispositivo e la loro forza di aggancio è tale da mantenere il supporto fisso al tablet anche quando si solleva quest’ultimo con entrambe le mani.

Ciò non è scontato visto che la base è ampia e supera il chilogrammo di peso proprio per garantire un’elevata stabilità quando lo si appoggia su una scrivania o un qualsiasi altro piano di lavoro. L’unico neo è che per beneficiare della corretta “aspirazione magnetica” di cui parla l’azienda è necessario utilizzare il tablet senza alcuna custodia, in modo da massimizzare la forza attrattiva.

Per il resto, una soluzione di questo tipo facilita e non poco l’utilizzo di iPad Pro su un tavolo perché lo mantiene sollevato ad un’altezza tale da migliorare sensibilmente la visione prolungata di un video oppure per poter scrivere un testo o lavorare a un documento più complesso attraverso mouse e tastiera esterni.

Presenta anche un sistema rotante che permette di passare facilmente dall’orientamento orizzontale a quello verticale (e viceversa) in modo da poter adattare i contenuti dello schermo in base all’app, massimizzandone la produttività. Chiaramente senza dover sganciare il tablet, che resta saldamente incollato alla base per la sola attrazione magnetica, quindi senza la necessità di usare accessori secondari o strisce adesive.

Rispetto alla custodia “a libro” di Apple non soltanto quindi mantiene l’iPad sollevato rispetto al piano di lavoro ma offre infinite posizioni per l’inclinazione dello schermo, grazie all’ampia cerniera che permette di sollevarlo quanto necessario in base all’altezza del tavolo e a quella dell’utente, che può così ottimizzare l’angolo di visione con una sola mano.

Se siete interessati all’acquisto del supporto BongBingBoo per iPad Pro potete fare riferimento su Amazon, dove è attualmente in vendita a 79 euro.