Memorie SanDisk e WD in offerta fino al 50% su HD capaci, SSD, SD veloci e non solo

Il momento migliore per aumentare il proprio spazio di archiviazione è questo. Grazie alle attuali offerte di Settembre su Amazon le memorie di SanDisk e Western Digital sono infatti in forte sconto e vi permettono di risparmiare decine di euro sul prezzo originale.

In promozione ci sono le soluzioni più disparate: potete infatti comprare a poco prezzo diverse schede microSD per espandere la memoria dello smartphone oppure per potenziare quella dell’action camera, ma ci sono diverse offerte anche su SSD portatili, schede SD e Compact Flash per fotocamere, chiavette USB e tanto altro.

Di seguito trovate la lista delle memorie in promozione che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Western Digital WD 5 TB My Passport for Mac Portable Hard Drive, adatto per Time Machine, Protezione tramite password, Blu notte In offerta a 139,99 € – invece di 181,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0 con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Nero, 12 TB In offerta a 246,99 € – invece di 348,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

WD 14TB Elements Desktop, Hard Disk Esterno, USB 3.0 In offerta a 259,99 € – invece di 391,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0 con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Nero, 18 TB In offerta a 359,99 € – invece di 586,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Western Digital WD My Book Desktop Hard Disk Esterno RAID USB 3.1 e Software di Backup Automatico, Nero, 20 TB In offerta a 604,99 € – invece di 763,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Western Digital WD My Book Duo Desktop Hard Disk Esterno RAID USB 3.1 e Software di Backup Automatico, Nero, 36 TB In offerta a 713,99 € – invece di 1053,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

WD My Passport SSD portatile 2TB con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Grigio In offerta a 240,99 € – invece di 439,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

WD My Passport SSD portatile 4TB con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Grigio In offerta a 769,52 € – invece di 857,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB In offerta a 137,99 € – invece di 260,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk SSD NVMe Extreme PRO da 2 TB (SSD NVMe portatile, USB-C, fino a 1050 MB/s in lettura e 1050 MB/s in scrittura, robusto e resistente all’acqua, moschettone)] In offerta a 309,99 € – invece di 439,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

WD My Passport SSD 500GB portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Rosso In offerta a 79,99 € – invece di 159,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

WD My Passport SSD portatile 2TB con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Grigio In offerta a 240,99 € – invece di 439,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

WD Blue SN570 500GB M.2 PCIe NVMe SSD, con velocità di lettura fino a 3,500MB/s In offerta a 63,99 € – invece di 65,99 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

WD Green SN350 da 1 TB, NVMe SSD – Gen3 PCIe, QLC, M.2 2280, con velocità di lettura da 3,200 MB/s In offerta a 90,99 € – invece di 110,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

WD BLACK SN750 SE 500 GB PCIe Gen4 SSD NVMe , velocità di lettura fino a 3600 MB/s In offerta a 72,99 € – invece di 82,28 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

WD BLACK SN750 SE 1 TB PCIe Gen4 SSD NVMe , velocità di lettura fino a 3600 MB/s In offerta a 116,99 € – invece di 205,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

WD_BLACK SN750 2 TB NVMe SSD Interno per Gaming ad Alte Prestazioni In offerta a 282,99 € – invece di 316,67 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

WD_BLACK SN750 4 TB NVMe SSD Interno per Gaming ad Alte Prestazioni In offerta a 668,99 € – invece di 990,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Trek 128 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 130 MB/s, Nero In offerta a 28,69 € – invece di 32,90 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 512 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,512 GB In offerta a 67,99 € – invece di 105,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Scheda di Memoria Microsdxc da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, Fino a 160 MB/Sec, Classe 10, Uhs-I, U3, V30 In offerta a 44,29 € – invece di 86,99 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 64 GB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30 In offerta a 20,49 € – invece di 36,06 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk SDCFXSB-032G-G46 Extreme CompactFlash Scheda di Memoria 32GB UDMA-7 120MB/S In offerta a 30,99 € – invece di 39,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO CFexpress Scheda Tipo B, Fino a 1.700 MB/sec, per Filmati RAW 4K, 128GB In offerta a 183,99 € – invece di 286,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).