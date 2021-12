Anche in Italia gli spot per Pluto TV, servizio gratuito per lo streaming televisivo

Anche in Italia è stata attivata una campagna pubblicitaria per far conoscere Pluto TV, servizio di streaming televisivo gratuito supportato da pubblicità (“Free, Ad-Supported Television”, FAST). Di respiro internazionale e declinata in chiave locale, la campagna europea che dal 26 dicembre è partita anche in Italia ha l’obiettivo di creare curiosità attorno a queasto brand.

“Pluto TV è arrivato in Italia a fine ottobre conquistando con una crescita costante i device degli italiani. L’offerta variegata, flessibile, di facile fruizione e gratuita ha determinato il successo della prima soluzione FAST permettendoci di arrivare in meno di due mesi a 53 canali attivi”, spiega Alberto Carrozzo, Country Manager ViacomCBS Italia.

“Mentre la piattaforma continua la propria diffusione in Italia come nel mondo, vogliamo accrescere consapevolezza e curiosità attorno al brand per comunicare l’unicità di un prodotto che coniuga in maniera divertente e inedita il meglio della televisione lineare e della fruizione streaming” – afferma Micaela Lodrini, VP Marketing and Brand Solutions ViacomCBS Italia.

Tutte focalizzate sulla facilità di fruizione del servizio e sul costo zero per i consumatori, l’intento è di rimarcare due concetti primari. Il primo è la gratuità di Pluto TV, facilmente fruibile durante le attività quotidiane; il secondo segue la logica del confronto: indicando il servizio come qualcosa “senza paragoni”, migliore di qualsiasi altra offerta. La campagna italiana mette in luce la ricchezza dell’offerta e la sua accessibilità: Pluto TV è disponibile su tutti i device connessi a Internet ovunque ci si trovi e senza necessità di registrazione.

Pluto Tv è disponibile in Italia via browser all’indirizzo www.pluto.tv, attraverso la App per Android e iOS (iPhone, iPad, Apple TV) e sulle principali Smart TV.

