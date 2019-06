iPad low cost: tutti i migliori sconti di Amazon del week end

Se volete un iPad a prezzo scontato, il posto giusto dove guardare è Amazon. Il rivenditore autorizzato presenta nella sua lunga serie di promozioni (che tracciamo quasi quotidianamente qui), nel fine settimana è infatti tornata ad applicare sconti nel carrello e alcuni dei prodotti con il ribasso al check out più sensibile sono proprio gli iPad. Sono anche da segnalare i forti sconti che sono stati applicati ad alcuni iPad di precedente generazione che Amazon mette a listino ad un costo che è inferiore a quello dei ricondizionati.

iPad Pro 2019 scontati

Tra gli iPad 2019 scontati ci sono interessanti offerte, molte delle quali come detto con sconto nel carrello (il prezzo che vedete nelle ricerche su Internet o anche nella ricerca su Amazon non è quello reale che è più basso…) vi segnaliamo i seguenti

iPad scontati

Sono scontati anche gli iPad “consumer” come gli iPad 2018 e qualche modello di iPad Air (niente sconti, o sconti impercettibili, invece per gli iPad mini 5…) Qui di seguito vi segnaliamo le migliori occasioni

iPad Pro 2017 scontati

Sono in sensibile sconto anche gli iPad Pro 2017. I modelli più convenienti in assoluto sono alcuni tagli degli iPad Pro 12,9″ 2017. Grazie alla promozione Amazon ne comprate diversi sotto i mille euro, questo quando il più conveniente degli iPad Pro 12,9 del 2018 costa 1119 euro. Ricordiamo che le macchine del 2017 furono presentate a giugno e hanno sostanziali differenze rispetto ai modelli attuali; le più rilevanti per qualcuno potrebbero però essere dei vantaggi: hanno Touch ID e non Face ID e un connettore Lighting invece che una porta USB-C. Il processore è più lento, ma non in maniera radicale. Ecco qui di seguito i prezzi migliori che abbiamo tracciato sugli iPad Pro metà 2017

Come facciamo sempre quando si tratta di prodotti scontati su Amazon vi invitiamo a procedere velocemente per l’acquisto se i prezzi vi sembrano interessanti. Il venditore on live vari i suoi listini con grande velocità e quindi a distanza di poche ore potrebbero essere cambiati.