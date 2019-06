Razer Kraken X, le cuffie per gamer super-leggere

Razer annuncia le cuffie Kraken X, progettate per offrire un alto livello di comfort anche se usate per tutto il giorno. Rispetto al modello precedente, provato e recensito da Macitynet, presentano un design aggiornato che alleggerisce ulteriormente il tradizionale profilo fino ad arrivare a un peso di soli 250 grammi.

Ciò le rende una delle cuffie gaming più leggere disponibili sul mercato, senza dimenticare che con l’aggiunta di morbidi cuscinetti auricolari in memory foam, scanalature per gli occhiali e archetto regolabile, le Kraken X si rivelano delle cuffie da gioco estremamente comode.

Nonostante il costo contenuto, offrono audio surround 7.1 invece del tradizionale audio stereo che si trova su gran parte delle cuffie della stessa fascia di prezzo. Assicurando un reale vantaggio competitivo, il software che gestisce tale suono – disponibile su Windows 10 a 64-bit – permette di creare un accurato audio direzionale in uno scenario di battaglia. E’ un elemento critico per il gaming, che aiuta a comprendere meglio da dove arriva il pericolo.

Le nuove Razer Kraken X sono inoltre dotate di un microfono cardioide pieghevole. Lo schema di rilevamento elimina i rumori di fondo e dai lati, in modo che la voce possa giungere nitida e potente ai compagni di squadra. Un tasto mute e i controlli del volume si trovano direttamente sul lato esterno delle cuffie per un accesso semplice e veloce.

Grazie alla connessione universale da 3.5 millimetri, sono compatibili con PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e con i dispositivi mobili. Sono disponibili sul sito ufficiale al prezzo di 59,99 euro nella classica colorazione nera e, come variante, nella versione Kraken X per Console disponibile con sfumature nere e blu.