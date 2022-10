iPad 2022 è tutto nuovo, schermo da 10,9 pollici, USB-C, nuove fotocamere, tanti colori

Tante novità per l’iPad di decima generazione. Il nuovo modello, di cui si parla da alcuni mesi, si presenta totalmente rinnovato. Dal punto di vista del design abbiamo ora uno chassis molto simile a quello di iPad Air con un dorso colorato a tinte brillanti, una nuova videocamera da 12 megapixel collocata sul lato più lungo, una porta USB-C e al suo interno l’atteso processore A14.

Il design è sicuramente l’aspetto più appariscente e sotto diversi profili di maggior rottura con il passato. Viene abbandonato il profilo che durava da molti anni e che anche dopo l’aumento delle dimensioni portata a 10,5 pollici, era di fatto rimasto lo stesso. Ora iPad di decima generazione ricorda nel profilo tutti gli ultimi prodotti che hanno bordi taglienti.

Dalla parte frontale sparisce TouchID. Come in iPad Air e in iPad mini il lettore di impronte è ora nel tasto superiore, quello che attiva lo schermo. Questo ha permesso di portare il display a 10,9 pollici, 2360×1640-pixel. La luminosità arriva a 500 nits con tecnologia True Tone. Il tutto senza aumentare le dimensioni fisiche complessive.

Il processore A14 fornisce prestazioni del 20% superiori nel calcolo e del 10% nella grafica rispetto ad A13. Rispetto ad iPad di settima generazione il miglioramento è di tre volte. Migliorano anche le capacità di machine learning grazie al doppio dei core di A14 rispetto ad A13. Il processore, dice Apple “permette di avere velocità fino a cinque volte superiori rispetto al miglior tablet Android”

Apple per la prima volta introduce la videocamera sul lato lungo. Questo, dice Apple nel comunicato di lancio, rende più facile e comodo registrare video per i social media e per le chiamate FaceTime. La videocamera ha un sensore da 12megapixel con 112 gradi di angolo di visione con il classico supporto Center Stage che mette sempre il protagonista al centro delle chiamate.

Novità anche per la fotocamera posteriore. Ora è da 12megapixel con supporto video 4K e funzioni slow motion a 240 fps supportata da due microfoni con soppressione del rumore di fondo.

Apple mette su iPad anche connettività più veloce sia wireless che fisica.. Abbiamo Wifi 6, del 30% più scattante rispetto a 802.11 ac e rete 5G. La porta USB-C prende il posto della tradizionale porta Lightning. Questo aumenta notevolmente la flessibilità in fatto di accessori e di periferiche.

Arrivano anche nuovi accessori tra cui la nuova tastiera Magic Keyboard Folio, con trackpad e gesture multitouch. È dotata di 14 tasti funzione per controllare tra gli altri anche il volume e la luminosità. Si attacca magneticamente ad iPad senza necessità di abbinamento o di alimentazione e funziona anche come supporto e copertura dello schermo.

Da segnalare che il nuovo iPad, a sorpresa, non supporta la Apple Pencil 2 ma solo la Apple Pencil 1. Per caricare la penna è quindi necessario un adattatore (10 euro)

I modelli Wi-Fi del nuovo iPad hanno un prezzo a partire da €589 mentre quelli Wi-Fi + Cellular partono da €789 (Iva inclusa). Il nuovo iPad, con capacità di 64GB e 256GB, è disponibile in blu, rosa, giallo e argento. Può essere ordinato a partire da oggi, con disponibilità negli store a partire da mercoledì 26 ottobre.

La nuova Magic Keyboard Folio creata ad hoc per il nuovo iPad è disponibile al prezzo di €299 in bianco. La nuova Smart Folio sempre creata ad hoc per il nuovo iPad è disponibile al prezzo di €99 (Iva inclusa) nei colori bianco, blu cielo, anguria e giallo limone.

Il vecchio iPad di nona generazione resta a listino nei colori argento e grigio siderale con un prezzo a partire da €439 per i modelli Wi-Fi e da €609 per il modelli Wi-Fi + Cellular.