Apple svela iPad Pro 2022 con chip M2 e Wi-Fi 6E super veloce

Insieme al nuovo iPad 2022 e anche alla nuova Apple TV 4K, come ampiamente anticipato Apple introduce i nuovi iPad Pro 2022 da 11” e 12,9” che mantengono design e caratteristiche principali della serie precedente, ma che compiono un ulteriore balzo nelle prestazioni grazie all’impiego del chip Apple Silicon M2 di ultima generazione, lo stesso di quello già usato anche in MacBook Pro e MacBook Air.

Per questi tablet Apple dichiara prestazioni fino al 15% più veloci per il comparto di 8 core CPU rispetto al chip M1. L’incremento di prestazioni è più marcato invece per il comparto grafico: Apple dichiara miglioramenti fino al 35% per la GPU a 10 core. Mentre il Neural Engine a 16 core può elaborare 15.800 miliardi di operazioni al secondo, oltre il 40% in più rispetto a M1.

Le prestazioni elevate degli iPad Pro 2022 con chip Apple Silicon M2 sono indicate per lavori e compiti impegnativi, come l’editing di grandi librerie di foto, manipolazione di oggetti 3D, ecografie, videogiochi e così via.

Nuova esperienza hover con Apple Pencil

Resa possibile dal nuovo iPad Pro e iPadOS 16, la funzione hover di Apple Pencil (seconda generazione) permette agli utenti di avere una modalità d’interazione con lo schermo completamente nuova. Ora Apple Pencil viene rilevata già quando si trova a 12 mm dal display, permettendo di vedere un’anteprima del tratto prima ancora che venga tracciato.

Questo permette all’utente di fare sketch o illustrazioni con una precisione ancora maggiore e rende qualsiasi cosa l’utente faccia con Apple Pencil più semplice e intuitiva. Per esempio, con la funzione Scrivi a mano i campi di testo si ingrandiscono in automatico quando si avvicina Apple Pencil allo schermo e la conversione della scrittura a mano in testo digitato è ancora più veloce. Anche le app di terze parti possono sfruttare questa nuova funzione, aprendo la strada a modi nuovi di annotare e disegnare.

iPad Pro 2022 prezzi e disponibilità

Il nuovo iPad Pro 2022 può essere ordinato dal 18 ottobre tramite l’app Apple Store in 28 Paesi e territori, Italia inclusa; sarà disponibile negli store a partire da mercoledì 26 ottobre. Il nuovo iPad Pro da 11″ e 12,9″ sarà disponibile nei colori argento e grigio siderale con capacità da 128GB, 256GB, 512GB, 1TB e 2TB a partire da 1069 euro (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da 1269€ (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular;

iPad Pro 12,9″ è in vendita a partire da € 1469 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da 1669 euro (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular.

Sempre martedì 18 ottobre Apple ha introdotto il nuovo iPad 2022 e anche la nuova Apple TV 4K.