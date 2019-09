Sconto da 80€ sugli auricolari Powerbeats Pro: 170 euro

Su Amazon gli auricolari Powerbeats Pro sono ancora in offerta: 171 euro. La promozione non è così massiccia come quella lanciata qualche giorno fa (ma durata solo poche ore) ma comunque è molto interessante.

Nella nostra recensione spieghiamo perché vale la pena comprare questi auricolari, una versione sportiva e migliorata degli AirPods, per fattore di forma, qualità del suono e durata della batteria. Hanno controlli fisici mediante tasti sui due auricolari, sono perfettamente stabili nelle orecchie, a prova di sudore, offrono una elevata qualità del suono e hanno una autonomia quasi infinita: circa 10 ore. Le potete indossare senza problemi anche durante un viaggio in treno o per strada perché nonostante siano, appunto, pensate per lo sport non sono troppo vistose.

Gli AirPods sono stati lanciati diversi mesi fa, ma in Italia sono arrivati ad inizio luglio nel colore nero che è proprio quello in sconto. A 171,30€ è un affare. E se vi interessano quelli di un altro colore, sappiate che il color muschio e navvy (blu), li comprate anche questi in sconto a 202

Click qui per comprare i PowerBeats Pro neri a 171,30€

