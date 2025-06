iPadOS 26 avvicina iPad al Mac con multitasking evoluto

Con iPadOS 26 Apple compie un passo deciso verso il futuro del suo tablet, cercando di colmare lo storico divario con il Mac. Lo fa dando ascolto ad anni di richieste da parte di osservatori, sviluppatori e, soprattutto, utenti iPad avanzati. Il nuovo aggiornamento porta una lunga serie di novità su iPad, che spaziano dall’interfaccia grafica alla produttività, passando per l’intelligenza artificiale e nuove funzioni creative.

Tra i cambiamenti visivi più importanti c’è l’arrivo di Liquid Glass, il nuovo linguaggio visivo che ridisegna completamente l’interfaccia di iPad, rendendola più moderna e coerente con iOS 26 e macOS 26. Ma è soprattutto sul piano funzionale che iPadOS 26 segna un salto in avanti.

Le finestre di iPadOS 26 quasi come quelle del Mac

Tra le funzioni principali di iPadOS 26 c’è il nuovo sistema di gestione delle finestre, che rivoluziona il multitasking su iPad. È ora possibile ridimensionare liberamente le finestre delle app, posizionarle ovunque sullo schermo e aprire più app contemporaneamente in modo fluido. I controlli sono simili a quelli di macOS: le app si possono minimizzare, chiudere, affiancare o ridimensionare con un solo gesto.

Tra le novità più originali c’è il window tiling, progettato per il tocco: basta un flick per organizzare le finestre. Le app si riaprono mantenendo dimensioni e posizione precedenti, migliorando la continuità del lavoro. Torna anche Exposé, per vedere tutte le finestre aperte in un colpo d’occhio, e il sistema si integra perfettamente con Stage Manager e il supporto ai monitor esterni.

Debutta inoltre una nuova barra dei menu, accessibile scorrendo verso il basso dalla parte superiore dello schermo o spostando il cursore del trackpad. Qui si trovano comandi contestuali, funzioni di ricerca e suggerimenti, e per la prima volta gli sviluppatori possono personalizzarla all’interno delle proprie app.

Apple Intelligence più utile

Con iPadOS 26, Apple migliora Apple Intelligence, il proprio sistema di intelligenza artificiale, che ora diventa più utile e personalizzato. Le novità si concentrano su tre aree chiave:

Traduzioni in tempo reale : la funzione Live Translation ora funziona in Messaggi, FaceTime e chiamate telefoniche . Traduce i messaggi in arrivo nella lingua preferita dell’utente, mostra sottotitoli tradotti durante le videochiamate e può persino leggere ad alta voce la traduzione durante una telefonata.

: la funzione ora funziona in . Traduce i messaggi in arrivo nella lingua preferita dell’utente, mostra sottotitoli tradotti durante le videochiamate e può persino durante una telefonata. Creazione visiva personalizzata : strumenti come Genmoji e Image Playground permettono di creare emoji e immagini partendo da un’idea, uno stile o una propria foto. È possibile modificare tratti, accessori, espressioni e usare l’opzione Any Style per descrivere ciò che si desidera. Image Playground sfrutta anche ChatGPT per generare immagini su misura.

: strumenti come e permettono di creare emoji e immagini partendo da un’idea, uno stile o una propria foto. È possibile modificare e usare l’opzione per descrivere ciò che si desidera. Image Playground sfrutta anche per generare immagini su misura. Comandi Rapidi intelligenti: l’app supporta nuove azioni basate su AI, come riassunti di testo, creazione di immagini o confronti tra una trascrizione audio e appunti scritti. L’intelligenza non solo suggerisce, ma collabora con l’utente.

File più organizzati, PDF modificabili, Messaggi più intelligenti e Diario potenziato

iPadOS 26 migliora la produttività non solo con le finestre ridimensionabili ma anche con nuove funzioni per la gestione dei file, dei documenti e la comunicazione. Arriva l’app anteprima e quella per il diario personale:

File : l’app introduce nuove modalità di visualizzazione e opzioni di personalizzazione delle cartelle , inclusi colori e layout.

: l’app introduce e opzioni di , inclusi colori e layout. Cartelle nel Dock : si possono aggiungere cartelle direttamente nel Dock , rendendo più semplice l’accesso a download e documenti recenti da ogni schermata.

: si possono , rendendo più semplice l’accesso a download e documenti recenti da ogni schermata. Anteprima : l’app macOS arriva su iPad, permettendo di aprire, modificare e firmare PDF con Apple Pencil, Markup e compilazione automatica (AutoFill).

: l’app macOS arriva su iPad, permettendo di con Apple Pencil, Markup e compilazione automatica (AutoFill). Messaggi : l’app include riassunti automatici delle conversazioni , risposte contestuali smart e trascrizione dei messaggi vocali . È possibile anche creare adesivi personalizzati da immagini ricevute.

: l’app include , risposte contestuali smart e . È possibile anche creare adesivi personalizzati da immagini ricevute. Journal (Diario): la nuova funzione Ricordi usa Apple Intelligence per selezionare contenuti significativi (foto, messaggi, attività) e suggerire spunti di scrittura personalizzati.

Attività in background, audio pro e nuove funzioni per scrittura, grafici e accessibilità

Le novità iPadOS 26 includono anche funzioni pensate per utenti professionali, creativi, studenti e persone con disabilità. Tra queste: