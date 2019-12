iPhone 11 bianco 64 GB scontato di 80 euro! E arriva prima di Natale

iPhone 11 da 64 GB scende al prezzo minimo 759 euro euro. È questa la novità di qualche minuto fa lanciata da Amazon sul modello bianco da 64 GB.

L’iPhone 11 (recensito da Macitynet qui) appartiene all’ultima generazione dei telefoni Apple. È stato rilasciato solo a fine settembre e al momento, almeno per alcuni colori, è difficile da trovare su Internet. Tra le sue caratteristiche il nuovo processore (identico a quello del più costoso iPhone 11 Pro) e le due fotocamere di cui una grandangolare. Le fotocamere, che supportano anche lo scatto a bassa luminosità, sono probabilmente la principale novità rispetto ad iPhone XR di cui può legittimamente essere considerato l’erede.

iPhone 11 costa 839 euro. Amazon da qualche giorno ha iniziato a praticare dei piccoli sconti che nel fine settimane hanno portato il suo prezzo per la prima volta sotto gli 800 euro. Lo sconto a 759 euro, è il prezzo migliore che abbiamo mai visto per questo modello di smartphone Apple. Per giunta viene spedito subito e vi arriva entro giovedì, quindi prima di natale. Avrete poi il tempo di valutare l’acquisto (o di farlo valutare a chi lo andrete a regalare) e di restituirlo fino al 31 gennaio. Vi consigliamo di comprare subito. Il prezzo (o le quantità; o tutte e due le cose) non durerà a lungo

Se l’offerta di questa pagina non fosse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.