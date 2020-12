Lo smontaggio delle AirPods Max mostra driver e altri elementi posizionati all’interno della cuffia

Come da tradizione per ogni nuovo prodotto di Apple, iFixit ha avviato lo smontaggio anche delle AirPods Max, le cuffie wireless con design over-ear. Prima dello smontaggio, sono state ricavate delle radiografie, e dalle immagini radiologiche è già possibile notare le due celle batterie nel padiglione, vari magneti per l’allineamento, supporti per i microfoni e viti.

Contrariamente a quanto riferito dallo youtuber di Snazzy Labs, iFixit riferisce che non è facilissimo accedere agli elementi interni della cuffia per via della colla che tiene in sede la griglia su ogni padiglione; accedendo a quest’ultimi si vedono schede logiche con numerosi chip di STMicroelectronics, Apple, Winbond, Cirrus Logic, Texas Instruments, Bosch e altri ancora. C’è un chip FPGA (o ASIC programmabile), e si vede anche l’H1 in ogni cuscinetto auricolare, sfruttati – tra le altre cose – per alimentare l’audio computazionale, della cancellazione attiva del rumore e delle comunicazioni Bluetooth.

Le AirPods Max utilizzano un equalizzatore adattativo per regolare il suono in base all’indossabilità e alla tenuta dei cuscinetti auricolari misurando il segnale audio inviato all’utente e regolando le frequenze medio-basse in tempo reale.

Ogni cuscinetto auricolare è dotato di tre microfoni rivolti verso l’esterno per rilevare i rumori ambientali, mentre un microfono all’interno del cuscinetto monitora il suono che arriva all’orecchio dell’utente. Utilizzano l’audio spaziale con monitoraggio dinamico della testa per collocare i suoni praticamente in qualsiasi punto dello spazio, così da offrire un’esperienza immersiva. Grazie al giroscopio e all’accelerometro delle AirPods Max e dell’iPhone o dell’iPad, l’audio spaziale monitora i movimenti della testa e del dispositivo, mette i dati a confronto, quindi rimappa il campo sonoro così che rimanga sempre ancorato al dispositivo, anche quando l’utente muove la testa.

Le AirPods Max vantano una autonomia della batteria con fino a 20 ore di audio ad alta fedeltà, conversazione o riproduzione di film con cancellazione attiva del rumore e audio spaziale abilitati.

Nel momento in cui scriviamo iFixit non ha ancora terminato il teardown. Nelle prossime ore il sito noto per lo smontaggio e la vendita di parti di ricambio completerà l’operazione e assegnerà, come di consueto, un punteggio di riparabilità da 1 a 10 (1 = bassa riparabilità, 10 = alta riparabilità).

Le cuffie AirPods Max possono essere ordinate da questa pagina di Apple Store online al prezzo di 629 euro: nel momento in cui scriviamo non risultano disponibili nemmeno su Amazon.