Dopo l’ultimo update di Big Sur alcuni utenti di MacBook Air con M1 lamentano riavvii random

Apple ha rilasciato lunedì 14 dicembre l‘aggiornamento a macOS Big Sur 11.1, update che integra il supporto alle AirPods Max, migliorie per l’app Apple TV, nuovi widget per Apple News, informazioni relative alla privacy per le app sull’App Store e la soluzione ad alcuni bug minori.

Alcuni utenti di MacBook Air con SoC M1 passati a macOS Big Sur 11.1 riferiscono che dopo l’aggiornamento hanno notato alcuni riavvii casuali. Il sito iPhone in Canada riferisce in particolare che il problema sembra presentarsi quando il MacBook Air è collegato ad un display esterno o ad un hub.

Su Reddit alcuni utenti confermano il problema dopo l’aggiornamento a macOS Big Sur 11.1. “Nel corso della giornata ho sperimentato blocchi e riavvii”; riferisce un utente. Anche sul forum di MacRumors un diverso utente lamenta problemi, spiegando che il salvaschermo si attiva casualmente e non riesce a sbloccare il Mac sia con il Touch ID, sia indicando la password corretta nella schermata di login. L’unica soluzione a quest’ultimo problema sembra quella di chiudere il coperchio del computer e riaprirlo. Alcuni utenti di MacBook Pro 13″ con CPU M1 e Mac Mini con CPU M1 segnalano problemi ma in numero minore rispetto a quelle degli utenti di MacBook Air.

Apple sta nel frattempo lavorando all’aggiornamento di macOS 11.2. Una prima beta è stata già distribuita agli sviluppatori e ad alcuni beta tester. Non è ancora noto quali siano le novità specifiche di macOS 11.2; molto probabilmente Cupertino sta lavorando per risolvere bug minori, non ancora risolti con l’aggiornamento precedente