Codice sconto: iPhone 11 Pro 64 GB a solo 854 euro, il prezzo più basso di sempre

iPhone 11 Pro al prezzo più basso che abbiamo mai visto è su eBay: 854 euro grazie ad uno speciale codice sconto.

iPhone 11 Pro ha bisogno di poche presentazioni con il suo schermo OLED, il potente processore e soprattutto il nuovo comparto fotografico con fotocamera super grandangolare. Tutte le caratteristiche non le possiamo elencare qui, ma in sintesi ricordiamo la resistenza alla polvere e all’acqua, la tripla fotocamera da 12MP con modalità Notte e grandangolo, face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay.

iPhone 11 Pro, con iPhone 11 Pro Max, è attualmente il miglior smartphone che Apple ha in commercio e anche uno dei migliori smartphone oggi sul mercato, seppure siamo a distanza di circa un anno dal suo lancio.

Su Amazon l’abbiamo visto molte volte sotto quota 1000 euro, ma non l’abbiamo mai visto a 854 euro. Questo prezzo si ottiene acquistando su eBay da SatGroup, un venditore da 100% di giudizi positivi con quasi 50mila recensioni, che lo propone a 899 euro applicando poi il codice PISET205 nel carrello

Click qui per comprare