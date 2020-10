Prime Day: offerte della fotografia, in sconto fino al 48% accessori e cavalletti Manfrotto, Lowepro e Joby

Non potevano mancare nella giornata del Prime Day gli sconti sugli accessori Manfrotto, Lowepro e Joby, tre marchi (controllati dalla stessa azienda) iconici e molto apprezzi nel mondo della fotografia.

La promozione tocca accessori come zaini (di cui Lowepro è leader primario nel mondo), treppiedi semi-professionali e professionali (che hanno in Manfrotto un protagonista e un parametro di riferimento) e cavalletti da viaggio (che Joby ha rivoluzionato con i suoi Gorillapod.

Quelle che trovate elencate qui di seguito sono le offerte Prime Day valide nel momento in cui scriviamo. Si tratta nello specifico di una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ecco qui l’elenco dei prodotti che abbiamo selezionato per voi.



JOBY GorillaPod Starter Kit, Mini Treppiede Flessibile con Clamp Universale Smartphone, Attacco GoPro e Torcia, Portata Max 325 g, JB01571-BWW

In offerta a 13,99 € – invece di 14,99 €

sconto 7% ; – fino al 14 ott 20

JOBY GorillaPod 325, Mini Treppiede Flessibile con Testa a Sfera Integrata per Fotocamere Compatte e 360°, Portata Max 325 g, JB01505-BWW

In offerta a € 15,99 – invece di 21,99 €

sconto 27% ; – fino al 14 ott 20

JOBY Treppiede GorillaPod Action, Mini Treppiede Flessibile con Attacco per GoPro, 360° e Altre Action Camera, Portata Max 500 g, JB01300-BWW

In offerta a € 24,99 – invece di 34,99 €

sconto 29% ; – fino al 14 ott 20

JOBY GripTight ONE GP Treppiede Supporto Telefono Universale/Treppiede GorillaPod Flessibile per Smartphone e iPhone, JB01491-0WW

In offerta a € 27,99 – invece di 36,87 €

sconto 24% ; – fino al 14 ott 20

JOBY Kit GorillaPod 1K, Treppiede Compatto Flessibile con Testa a Sfera per Fotocamere Compatte Avanzate e CSC/Mirrorless, Portata Max 1 kg, JB01503-BWW

In offerta a € 29,99 – invece di 42,99 €

sconto 30% ; – fino al 14 ott 20

Joby JB01510-BWW GorillaPod 3K Treppiede, Supporto Treppiede Leggero Flessibile per Fotocamere DSLR e CSC/Mirrorless, Portata Max 3 kg

In offerta a € 31,99 – invece di 34,99 €

sconto 9% ; – fino al 14 ott 20

JOBY Kit GorillaPod 3K, Treppiede Leggero Flessibile con Testa a Sfera per Fotocamere DSLR e CSC/Mirrorless, Portata Max 3 kg, JB01507-BWW

In offerta a € 44,99 – invece di 60,99 €

sconto 26% ; – fino al 14 ott 20

JOBY Kit Gorillapod 5K, Treppiede Flessibile Professionale con Testa a Sfera per Fotocamere Dslr e Csc/Mirrorless, Portata Max 5 Kg, Jb01508-Bww

In offerta a € 76,99 – invece di 105,99 €

sconto 27% ; – fino al 14 ott 20

Lowepro ProTactic 450 AW II Zaino Modulare per Fotocamere Professionali Compatte,Mirrorles, Droni e Tablet fino 15inch, Dim. Interne: 30 x 16 x 44cm, LP37177-PWW

In offerta a € 134,99 – invece di 189,12 €

sconto 29% ; – fino al 14 ott 20

Lowepro ProTactic 350 AW II Zaino Modulare per Fotocamere Professionali Compatte, Mirrorless,Droni e Tablet fino 13inch, Dim. Interne: 26 x 12,5 x 40cm, LP37176-PWW

In offerta a € 106,99 – invece di 156,44 €

sconto 32% ; – fino al 14 ott 20

Lowepro Pro Trekker BP 450 AW II Zaino Fotografico Outdoor con Divisori MaxFit per Laptop/iPad 15″, Pro Mirrorless e DSLR, Sony, Canon, Nikon, Gimbal, Drone, DJI, Nero/Grigio Scuro

In offerta a € 159,99 – invece di 202,89 €

sconto 21% ; – fino al 14 ott 20

Lowepro Pro Trekker BP 550 AW II Zaino Fotografico Outdoor con Divisori MaxFit per Laptop/iPad 15″, Pro Mirrorless e DSLR, Sony, Canon, Nikon, Gimbal, Drone, DJI, Nero/Grigio Scuro

In offerta a € 199,99 – invece di 288,69 €

sconto 31% ; – fino al 14 ott 20

Lowepro 400 AW II Flipside – Zaino per fotocamera, Nero, 32 x 25.3 x 49 cm

In offerta a € 83,99 – invece di 122,26 €

sconto 31% ; – fino al 14 ott 20

Lowepro Tahoe Bp 150 Borsa per Fotocamera, Nero

In offerta a € 39,99 – invece di 56,02 €

sconto 29% ; – fino al 14 ott 20

Lowepro LP37272-PWW Zaino/Trolley Trasformabile per Fotografia, Grigio

In offerta a € 183,99 – invece di 255,22 €

sconto 28% ; – fino al 14 ott 20

Lowepro Flipside 450 AW II Zaino per Fotografia Outdoor, per Fotocamere Professionali ,Mirrorless, DSLR, Dim. Interne: 10,24 x 6.7 x 12,2, Grigio/Verde Scuro, LP37177-PWW

In offerta a € 100,99 – invece di 164,57 €

sconto 39% ; – fino al 14 ott 20

Lowepro Whistler BP zaino per fotocamera, Grigio

In offerta a € 169,99 – invece di 247,00 €

sconto 31% ; – fino al 14 ott 20

Lowepro Whistler Rucksack 450 AW II Zaino Grigio

In offerta a € 189,99 – invece di 284,80 €

sconto 33% ; – fino al 14 ott 20

Lowepro LP37125-PWW custodia per fotocamera Zaino Nero

In offerta a € 54,99 – invece di 82,99 €

sconto 34% ; – fino al 14 ott 20

Lowepro BP 250 AW Viewpoint zaino, Nero

In offerta a € 74,99 – invece di 80,99 €

sconto 7% ; – fino al 14 ott 20

Lowepro Borsa per Fotocamera Lens Case, 13 x 32 cm, Nero

In offerta a € 39,99 – invece di 56,78 €

sconto 30% ; – fino al 14 ott 20

Lowepro CS 60 Viewpoint Borsa, Nero

In offerta a € 25,99 – invece di 28,99 €

sconto 10% ; – fino al 14 ott 20

Lowepro Flipside 300 AW II Black Zaino Nero

In offerta a € 65,99 – invece di 92,99 €

sconto 29% ; – fino al 14 ott 20

Lowepro Flipside 500 AW II zaino per fotocamera – nero

In offerta a € 112,99 – invece di 172,80 €

sconto 35% ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MLUMIEMU-BK Luce LED, 8 Lumimuse

In offerta a € 62,99 – invece di 82,00 €

sconto ; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MKPIXICLAMP-BK Pixi Treppiedi da Tavolo con Staffa per Smartphone, Nero

In offerta a € 25,99 – invece di 35,48 €

sconto 27%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MTWISTGRIP – “Twistgrip” Morsetto Universale per Smartphone

In offerta a € 37,99 – invece di 41,99 €

sconto 10%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MK055XPRO3-3W 055 Treppiede Fotografico Professionale con Testa 3 Vie, 3 Sezioni in Alluminio, Colonna a 90°, per Fotocamere Mirrorless, Portata Massima 8kg, Nero

In offerta a € 194,99 – invece di 289,15 €

sconto 33%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto 502 Testa Video in Alluminio con Base Piatta, Controbilanciamento Fisso, Attacco Easy-Link, per Foto/Videocamere Compatte fino a 7kg, MVH502AH

In offerta a € 125,99 – invece di 176,00 €

sconto 28%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MT055XPRO3 Treppiede, Colonna a 90°, 3 Sezioni in Alluminio, Nero

In offerta a € 154,99 – invece di 217,30 €

sconto 29%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MKBFRLA-BH Befree Advanced Treppiede da Viaggio, Chiusura a Leva con Testa a Sfera e Borsa per Sony, DSLR, CSC, Mirrorless, Portata 8 kg, Alluminio Leggero, Nero

In offerta a € 114,99 – invece di 164,65 €

sconto 30%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto 410 Testa a Cremagliera per Fotografia, Alluminio

In offerta a € 174,99 – invece di 228,90 €

sconto 24%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MTPIXI-B Treppiede da Tavolo per Fotocamere CSC e DSLR ed Impugnatura per Video, Materiale Adapto, Nero

In offerta a € 14,99 – invece di 19,52 €

sconto 23%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto Monopiede Video XPRO+, 4-Sezioni Alluminio, con Testa e Base Fluida, Chiusura Power Lock, per Videografi e Videocamere Professionali fino a 5kg, MVMXPRO500

In offerta a € 158,99 – invece di 224,48 €

sconto 29%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MKBFRLA4BK-BH Befree Advanced Treppiede da Viaggio, Chiusura Leva, Testa a Sfera, per Canon, Nikon, Sony, DSLR, CSC, Mirrorless, Portata fino a 8 kg, Borsa Inclusa, Alluminio, Nero

In offerta a € 119,99 – invece di 154,99 €

sconto 23%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MHXPRO-3WG Testa a 3 Movimenti con Controllo Micrometrico Separato, Nero

In offerta a € 129,99 – invece di 182,99 €

sconto 29%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MTPIXIEVO-BK Treppiedi da Tavolo a 2 Sezioni, per Fotocamere Compatte, Mirrorless, ALluminio, Nero

In offerta a € 25,99 – invece di 35,99 €

sconto 28%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MT190XPRO4 Treppiede Foto, Colonna Posizionabile a 90°, 4 Sezioni in Alluminio, Nero/Antracite

In offerta a € 144,99 – invece di 206,70 €

sconto 30%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MVMXPROA4 Monopiede video Xpro+, Alluminio, 4 Sezioni, Base Fluida

In offerta a € 104,99 – invece di 143,99 €

sconto 27%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MKSCOMPACTADVBK Treppiede Compact Advanced Smart, con Testa a 3 Vie e Morsetto per Smartphone, per iPhone, Samsung, Huawei, LG, Google Smartphones, DSLR, CSC Mirrorless, Alluminio

In offerta a € 61,99 – invece di 66,99 €

sconto 7%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MVH500AH Testa Video con Base Piatta, 1 Leva Fissa, Alluminio, Nero

In offerta a € 85,99 – invece di 121,99 €

sconto 30%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MHXPRO-3W Testa a Tre Vie Facile da Trasportabile e Ultra Compatta, Nero

In offerta a € 91,99 – invece di 129,99 €

sconto 29%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MKCOMPACTACN-RD Treppiede con Borsa, Testa Ibrida per Fotografia e Video, 5 Sezioni in Alluminio, Rosso

In offerta a € 50,99 – invece di 69,98 €

sconto 27%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MVK500AM Treppiede Telescopico a Doppio Tubo in Alluminio e Sacca di Trasporto, Nero

In offerta a € 249,99 – invece di 479,84 €

sconto 48%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MT055CXPRO4 Treppiedi a 4 Sezioni in Carbonio, Nero

In offerta a € 299,99 – invece di 369,99 €

sconto 19%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MVKBFRL-LIVE Kit Befree Live Treppiede da Viaggio, Chiusura a Leva con Testa Fluida MVH400AH, per DSLR, Mirrorless, Fotocamere Compatte, Videocamere con Portata fino a 4 kg, Alluminio, Nero

In offerta a € 139,99 – invece di 242,99 €

sconto 42%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MKSCOMPACTACNBL Treppiede Compact Action Smart, con Testa Ibrida e Morsetto per Smartphone, per iPhone, Samsung, Huawei, LG, Google Smartphones, DSLR, CSC Mirrorless, Alluminio, Blu

In offerta a € 59,99 – invece di 64,99 €

sconto 8%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MVH400AH Testa Befree Fluida per Video, Alluminio, Portata massima: 4 Kg, Nero

In offerta a € 55,99 – invece di 76,98 €

sconto 27%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto 234 Testa Pieghevole per Fotografia, Alluminio, Nero

In offerta a € 19,99 – invece di 26,99 €

sconto 26%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MK190XPRO4-3W Treppiede con Testa 3 Vie, 4 Sezioni in Alluminio, Nero

In offerta a € 189,99 – invece di 264,99 €

sconto 28%; ; – fino al

Manfrotto MM290A4 Monopiede a 4 Sezioni in Alluminio, Nero

In offerta a € 36,99 – invece di 43,99 €

sconto 16%; ; – fino al

Manfrotto MMCOMPACTADV-BK Compact Monopiede per Fotografia e Video con DSLR e Videocamere, 5 Sezioni Alluminio, Nero

In offerta a € 20,99 – invece di 28,99 €

sconto 28%; ; – fino al

Manfrotto MM290C4 Monopiede in Carbonio con 4 Sezioni, Nero

In offerta a € 69,99 – invece di 92,10 €

sconto 24%; ; – fino al

Manfrotto MVMXPROA5 Monopiede video Xpro+, Alluminio, 5 Sezioni, Base Fluida

In offerta a € 134,99 – invece di 183,50 €

sconto 26%; ; – fino al

Manfrotto MTPIXI-RD Treppiedi da Tavolo di Tipo Pixi, Rosso/Grigio

In offerta a € 16,99 – invece di 21,99 €

sconto 23%; ; – fino al

Manfrotto 324RC2 Testa a Sfera Joystick con Attaco Rapido per Fotografia, Nero

In offerta a € 84,99 – invece di 103,00 €

sconto 17%; ; – fino al

Manfrotto MKSCOMPACTLTBL Treppiede Compact Light Smart, con Testa a Sfera e Morsetto per Smartphone iPhone, Samsung, Huawei, LG, Google Smartphones, DSLR, Mirrorless, Compact Cameras, Alluminio, Blu

In offerta a € 48,99 – invece di 52,99 €

sconto 8%; ; – fino al

Manfrotto MH804-3W Testa a 3 Vie con Leve Richiudibili, Nero

In offerta a € 59,99 – invece di 79,98 €

sconto 25%; ; – fino al

Manfrotto MS050M4-RC4 Supporto a L con Attacco Rapido RC4 per Fotografia, in Alluminio, Nero

In offerta a € 104,99 – invece di 144,50 €

sconto 27%; ; – fino al

Manfrotto MKCOMPACTLT-RD Treppiede Compact Light con Testa a Sfera per Fotocamere DSLR e Mirorless, 4 Sezioni in Alluminio, Rosso

In offerta a € 49,99 – invece di 64,15 €

sconto 22%; ; – fino al

Manfrotto MB PL-C-STRAP Tracolla Serie Pro-Light, Camera Strap, Tracolla per Macchina Fotografica per Reflex, Mirrorless e DSLR, per Fotografi e Videomaker, Nero/Antracite

In offerta a € 17,99 – invece di 19,00 €

sconto 5%; ; – fino al

Manfrotto NX-BP-BU Daypacks CSC zaino Blu

In offerta a € 49,99 – invece di 69,10 €

sconto 28%; ; – fino al

Manfrotto MB MS-S-GR custodia per fotocamera Borsa a tracolla Nero, Verde

In offerta a € 48,99 – invece di 53,99 €

sconto 9%; ; – fino al

Manfrotto MB MA-BP-GPM Gearpack Zaino Medio per Reflex ed Obbiettivi, Nero/Antracite

In offerta a € 53,99 – invece di 70,98 €

sconto 24%; ; – fino al

Manfrotto 454 Piastra Micrometrica per Testa, per Macrofotografia, Nero

In offerta a € 89,99 – invece di 123,32 €

sconto 27%; ; – fino al

Manfrotto 244 Magic Arm Braccio e Staffa, Nero

In offerta a € 99,99 – invece di 143,54 €

sconto 30%; ; – fino al

Manfrotto MB NX-BP-VBU NX Zaino, Blu

In offerta a € 61,99 – invece di 83,82 €

sconto 26%; ; – fino al

Manfrotto MB MBAG90PN Sacca Imbottita per Trasporto Treppiedi, Lunghezza 90 cm, Nero

In offerta a € 57,99 – invece di 81,99 €

sconto 29%; ; – fino al

Manfrotto MMCOMPACT-RD Monopiede Compact per Fotografia e Video con DSLR e Videocamere, 5 Sezioni in Alluminio, Rosso

In offerta a € 21,99 – invece di 26,80 €

sconto 18%; ; – fino al

Manfrotto NX-CSC – Borsa messenger, colore: Blu

In offerta a € 37,99 – invece di 52,70 €

sconto 28%; ; – fino al

Manfrotto MB SSB-5BB Tracolla Serie Bella per Fotocamera DSLR, Nero

In offerta a € 33,99 – invece di 42,04 €

sconto 19%; ; – fino al

Manfrotto MB NX-BP-VGY NX Zaino, Grigio

In offerta a € 59,99 – invece di 74,82 €

sconto 20%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto NX-CSC – Borsa messenger, colore: Grigio

In offerta a € 35,99 – invece di 46,20 €

sconto 22%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MB MP-BP-50BB Zaino Pro 50 per Reflex, Obbiettivi e Laptop, Nero/Antracite

In offerta a € 129,99 – invece di 198,80 €

sconto 35%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MB NX-SB-IGY-2 Borsa da spalla Grigio custodia per fotocamera

In offerta a € 22,99 – invece di 31,93 €

sconto 28%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MB MSTRAP-1 Tracolla per il Trasporto di Treppiedi, Nero

In offerta a € 22,99 – invece di 31,64 €

sconto 27%; ; – fino al 14 ott 20

Manfrotto MB BP-D1 Zaino per Droni ed Accessori, Nero

In offerta a € 109,99 – invece di 167,62 €

sconto 34%; ; – fino al 14 ott 20

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata oltre che seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet), la nostra pagina della diretta e la sezione di Macitynet.it con tutte le offerte del Prime Day.