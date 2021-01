iPhone 12 da 128 Gb al minimo storico: 899€

Minimo storico sia Amazon per la versione da 128 GB di iPhone 12. Qualche minuto fa il grande rivenditore on line ha messo in vendita quasi tutti i colori uno sconto di quasi 100 euro: 899 invece che 999 euro

Stiamo parlando dell’ultimo modello rilasciato da Apple, quell’Phone 12, recensito da Macitynet qui, è l’ultimissimo prodotto di Apple. Ripercorrere le funzioni e le peculiarità non è opportuno in questa sede, ma in sintesi eccone le principali specifiche:

Display Super Retina XDR da 6,1″

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

rete 5G

Processore A14 Bionic

Nei giorni scorsi si erano affacciati alcuni sconti ma quello di oggi è il prezzo minimo storico per questa versione che, con i suoi 128 GB, è un ottimo compromesso tra costo e capacità

Click qui per comprare iPhone 12 128 GB 899 euro (prezzo non valido per il colore verde)