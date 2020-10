iPhone 12, per le prime recensioni è il modello da comprare

Fino alla generazione dello scorso anno la differenza tra il modello base e quello top di gamma era ben visibile ed evidente a chiunque, tanto nel design quanto per specifiche tecniche e nelle funzioni offerte: invece quest’anno praticamente tutte le prime recensioni iPhone 12 pubblicate in USA rilevano che i due terminali si somigliano moltissimo. Non solo e non tanto perché chi ha provato i due modelli insieme riusciva a distinguerli a fatica e solo osservando il comparto fotocamere sul retro, ma soprattutto perché il salto qualitativo dell’erede di iPhone 11 è superiore a quanto visto fino a oggi.

Per estetica e design i due terminali risultano sostanzialmente identici, con un ritorno alle linee squadrate che ricordano iPhone 4 e iPhone 5. Pur risultando più sottili e leggeri della serie iPhone 11 restituiscono una buona sensazione quando sono impugnati.

Per la prima volta Apple ha abbandonato gli schermi LCD impiegati in iPhone XR e iPhone 11: ora anche iPhone 12 mette a disposizione un pannello OLED di qualità, come i modelli superiori, tutti indicati con il nome Super Cinema XDR, visualizzando colori più vividi, più contrasto e anche una risoluzione grafica superiore, tutto questo sia per le foto che per i video, come rileva CNBC. Come i modelli top tutte le nuove funzioni per foto notturne, fotografia computazione ed altri effetti possono essere utilizzati per tutte le fotocamere del terminale, sia fronte che retro.

Questo vale anche per la registrazione e la riproduzione di video HDR e Dolby Vision, una funzione che Apple ha annunciato per la prima volta disponibile su uno smartphone. E naturalmente iPhone 12 funziona con lo stesso potente processore Apple A14 degli iPhone 12 Pro. Per tutte queste ragioni Engadget, da cui riportiamo una fotografia, e le altre principali testate USA che hanno pubblicato le prime recensioni di iPhone 12 lo indicano come il modello ideale per la maggioranza degli utenti.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.