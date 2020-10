iPhone 12 dal vivo, la prima volta è in Good Morning America

Niente giornalisti da tutto il mondo in Apple Park per la presentazione del 13 ottobre e nessuna sessione demo per visionare e fotografare i nuovi iPhone 12 dal vivo: causa Coronavirus la prima apparizione degli iPhone 12 dal vivo è avvenuta durante Good Morning America, uno degli show televisivi del mattino più seguiti e famosi in USA.

Come immaginabile non c’è stato ancora un vero e proprio unboxing per mostrare la nuova confezione molto più piccola rispetto a quanto visto finora, snellita dall’assenza di alimentatore e cuffie AirPods con cavo che ora costano un po’ meno ma devono essere acquistati a parte.

Finora abbiamo visto i nuovi terminali Apple esclusivamente in fotografie, video e spot Apple. Nello spezzone di Good Morning America che riportiamo in questo articolo è invece possibile dare un primo sguardo a iPhone 12 e iPhone 12 Pro dal vivo: il primo in versione blu mentre l’altro è in tinta Blu Pacifico più tenue. Con ogni probabilità due delle nuove colorazioni più interessanti di quest’anno.

Nel debutto sulla televisione USA si è parlato brevemente della connettività 5G, dei notevoli miglioramenti del comparto foto e video e c’è stata anche una breve dimostrazione di Leather Wallet, il compatto porta carta di credito che si aggancia al retro del terminale tramite i magneti di MagSafe.

I clienti potranno preordinare iPhone 12 Pro a partire dalle ore 14:00 (ora italiana) di venerdì 16 ottobre, con disponibilità da venerdì 23 ottobre e potranno preordinare iPhone 12 Pro Max a partire dalle ore 14:00 (ora Italiana) di venerdì 6 novembre, con disponibilità da venerdì 13 novembre.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.