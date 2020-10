AirPods Studio in ritardo, ma gli AirTag sono attesi a novembre

Apple sembra sia stata costretta a posticipare le cuffie AirPods Studio, ora indicate in ritardo rispetto alle previsioni precedenti che puntavano al lancio a novembre, mentre gli AirTag, che le ultime anticipazioni indicavano per il 2021, potrebbero arrivare prima, probabilmente il mese prossimo.

Si ribaltano così le tempistiche previste di arrivo di due novità Apple molto attese da utenti e appassionati. Per quanto riguarda AirPods Studio in ritardo, il leaker seriale Jon Prosser segnala gravi problemi di produzione, con alcune delle nuove funzionalità rimosse per velocizzare le operazioni.

Sembra che gli ingegneri di Cupertino debbano ancora lavorare per risolvere i problemi emersi che però non vengono specificati. Per questa ragione ora l’arrivo è indicato nel migliore dei casi a dicembre, lasciando sospettare che nello scenario peggiore possa slittare addirittura al 2021. Questo naturalmente non impedirebbe comunque ad Apple di presentarle a novembre per poi renderle disponibili successivamente.

First: Major hiccup in AirPods Studio production 😬 A few key features have now been cut. Seems they still need to work some things out before we have final units. Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH — Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020

Diverso invece il discorso per i tag trova tutto AirTag, un accessorio che Apple avrebbe già completato e di cui la produzione sembra sia già iniziata. Il colosso di Cupertino starebbe semplicemente attendendo per individuare il momento migliore per il lancio. Ma anche qui emerge un indizio rilevante. Secondo le fonti di Prosser infatti Apple ha integrato il software per il funzionamento di AirTag in iOS 14.3 con rilascio previsto a novembre. Per questa ragione l’annuncio, negli scorsi indicato nel 2021, potrebbe avvenire invece a novembre.

Non è un caso che le anticipazioni puntino sempre più al mese prossimo. Anche se solitamente Apple organizza un keynote a settembre e al massimo un altro a ottobre, quest’anno sembra sempre più possibile un terzo keynote a novembre per introdurre i Mac con processori Apple Silicon. Un keynote extra giustificato da una delle più importanti rivoluzioni per la piattaforma Mac di sempre, un evento che può essere sfruttato anche per annunciare altre novità Apple.

