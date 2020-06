iPhone 12 immaginato in blu navy e stile iPhone 4

E’ da tempo che si parla di iPhone 12 come di un ritorno al passato, almeno nel design, con il possibile richiamo di forme più squadrate, tanto da ricordare quelle di iPhone 4 o, se vogliamo, di iPad Pro. Ed allora, sulla base di questi rumor, c’è già chi ha immaginato il prossimo iPhone, mostrandolo nella colorazione blu navy. Ecco come sembrerebbe un iPhone 12 in stile iPhone 4.

Finora, solo una voce ha suggerito che l’iPhone 12 potrebbe essere disponibile in una nuova opzione di colore chiamata blu navy, anche se l’idea sembra verosimile. Apple ha introdotto un nuovo colore verde mezzanotte con la serie iPhone 11, quindi è possibile che introduca nella line up di iPhone 12 un nuovo colore.

Anche se l’iPhone 12 blu navy è solo una possibilità, i render apparsi in rete offrono uno sguardo di come apparirebbe. Creati da Svetapple, mostrano l’iPhone 12 in versione blu scuro insieme ad AirPods e MacBook Air.

Questi rendering immaginano anche come sarebbe un notch leggermente più piccolo. Bloomberg ha più volte ribadito come il notch di iPhone 12 sarà più piccolo rispetto a quello dei modelli precedenti, con Apple che lavora per eliminarlo completamente negli anni futuri. Durante il fine settimana, sono apparsi in rete calchi di iPhone 12, oltre ai disegni CAD, che però non hanno messo in mostra questo possibile rimpicciolimento della tacca frontale.

Ricordiamo che Apple dovrebbe introdurre quattro diverse varianti di iPhone 12, tra cui un modello da 5,4 pollici, due modelli da 6,1 pollici e un’opzione da 6,7 ​​pollici. Tutti e quattro dovrebbero presentare un design simile ad iPhone 4, nonché connettività 5G e display OLED.

Tutto quello che sappiamo su iPhone 12 lo trovate in questo articolo.