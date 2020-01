iPhone 12 Navy Blue potrebbe sostituire la colorazione Verde notte

La nuova gamma iPhone 11 è apprezzata per i notevoli miglioramenti nel comparto foto e video, per la potenza del processore Apple A13 Bionic, per il design, per una lunga serie di upgrade e miglioramenti e, in ultimo, anche per la nuova colorazione verde notte di iPhone 11 Pro: ora secondo una anticipazione sembra che Apple potrebbe sostituire questa tinta con iPhone 12 Navy Blue nella nuova gamma in arrivo a settembre.

Vale la pena ricordare che la tinta verde notte è disponibile esclusivamente per iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, un ulteriore dettaglio di distinzione con i modelli iPhone 11 proposti in 6 tinte diverse. Negli anni abbiamo ammirato rendering di diverse nuove colorazioni anticipate in arrivo per i nuovi iPhone, ma non sempre le previsioni si sono dimostrate fondate.

Risulta relativamente semplice produrre rendering di attuali o presunti futuri modelli nelle colorazioni più disparate. Per questa ragione è obbligatorio accogliere le indicazioni su iPhone 12 Navy Blue con molta prudenza, anche perché è la prima volta che emergono indizi in questo senso.

Ciò non toglie che i rendering di iPhone 12 Navy Blue risultano decisamente accattivanti. Nelle immagini che riportiamo in questo articolo, dal leaker EverythingApplePro, è possibile osservare una tinta blu opaca, che richiama l’elevata qualità e lo stile già visto per i modelli Verde notte. Per realizzarla con metodi assolutamente non inquinanti e rispettando gli elevati standard di qualità voluti da Cupertino, Apple ha collaborato per anni con la società giapponese Seiko Advance, visitata da Tim Cook nel suo ultimo tour nel Paese del Sol Levante.

Navy blue iPhone 12 Pro. I want it so badly. https://t.co/xtTlMsYNIY — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 21, 2020

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli in arrivo quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2 o meglio iPhone 9come probabilmente si chiamerà il terminale economico atteso entro i primi mesi di quest’anno, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.