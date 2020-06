Ecco i presunti calchi di tutti gli iPhone 12

L’utente @Jin_Store ha pubblicato su Twitter foto di quelli che sembrano calchi di iPhone 12. Nella foto si vedono tre schermi di diverse dimensioni e che mostrano come dovrebbero apparire i futuri iPhone. I calchi di metallo mostrano alcuni dettagli e una plausibile rappresentazione di come si dovrebbero presentare i nuovi modelli uno fianco all’altro.

Indiscrezioni circolate nelle passate settimane riferiscono dell’arrivo di nuovi iPhone con display da 5,4″, 6,1″ e 6,7″ con la variante centrale sia per l’iPhone 12, sia per l’iPhone 12 Pro.

Su tutta la gamma i modelli mostrano i tasti volume su/giù e suoneria/silenzioso sulla sinistra, il singolo tasto laterale sulla destra e la “protuberanza” per le fotocamere sul retro. Si vede anche il notch con il sistema TrueDepth; sono circolate indiscrezioni che riferiscono di sensori più piccoli nella fotocamera TrueDepth ma queste foto mostrano un sistema simile all’attuale.

Dallo stile si evince un design che riprende quello con i bordi arrotondati di iPhone 4, dispositivo che era caratterizzato da una cornice in acciaio inossidabile che faceva da antenna per l’apparecchio, e con la struttura protetta sia nella parte frontale che nel retro da un pannello di vetro ad alta resistenza.

Lo stesso utente delle immagini dei calchi ha pubblicato su Twitter immagini di file CAD con presunti dettagli della sezione fotocamera dei futuri dispositivi, mostrando un modello con tre obiettivi fotografici e spazio per oò flash; alcuni modelli dei nuovi iPhone dovrebbe vantare il sensore LiDAR (già visto su iPad Pro).

Benché queste immagini siano convincenti non esiste nessuna certezza sul design definitivo dei futuri iPhone. Queste foto potrebbero arrivare dai produttori di accessori che scommettono in anticipo su quale sarà il design (tenendo conto di indiscrezioni che arrivano dai fornitori di Apple) in modo da avviare immediatamente la produzione di cover e altri accessori non appena avranno conferma sull’effettivo design dei nuovi modelli. Nuovi e più precisi dettagli sul design definitivo emergeranno man mano che ci avviciniamo alla data di lancio.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet; invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.